Congo-Kinshasa: Aide aux vulnérables - L'ONG Mama Sofia consent à soutenir la Fondation Mwimba-Texas

L'association à but non lucratif a décidé d'accompagner l'ONG des albinos de la République démocratique du Congo (RDC) dans la réalisation de ses missions en faveur de ses membres.

Les différentes rencontres entre la présidente et fondatrice de Mama Sofia, Zakia Seddiki, et Alphonse Mwimba Makiesse Texas, président de la fondation éponyme, ont permis aux deux organisations de se découvrir et de décider de cheminer ensemble.

Si la Fondation Mwimba-Texas (FMT) est active dans la recherche du bien-être des albinos et des vulnérables, la Fondation Mama Sofia, elle, s'emploie à combattre la pauvreté dans les quartiers oubliés de la ville. Elle est très engagée à soutenir la population dans le besoin, notamment les mères et les enfants de la RDC.

C'est donc la convergence de ces missions qui ont poussé les deux organisations non gouvernementales à décider de travailler en synergie dans la recherche du bien-être de la population congolaise.

Dans le cadre de ce partenariat, Mama Sofia se propose déjà d'appuyer la FMT dans l'organisation d'une journée de sensibilisation à l'albinisme, le 28 septembre, au centre culturel Né-Kongo/Association des jeunes du Kongo central, sur l'avenue Kasa-Vubu, dans la commune du même nom. Il est également prévu la projection du film de sensibilisation à l'albinisme intitulé "Mwimba Texas : catch et albinisme en RDC", réalisé par la Française Soazic Sanson.

D'ambitieux projets au profit des démunis

L'organisation non gouvernementale (ONG) Mama Sofia, présidée par Zakia Seddiki, épouse de l'ambassadeur d'Italie en RDC, Luca Attanasio, est une association caritative fondée en 2017 à Kinshasa. Elle est composée des volontaires internationaux et congolais poussés par le souci d'améliorer la vie des enfants et des femmes en difficulté en RDC. Elle a déjà mis en place plusieurs projets (Kinshasa et Kongo central), spécialement dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'accès à l'eau, considérés comme des éléments vitaux pour les tout-petits.

En matière de santé, cette association est active dans la sensibilisation au VIH/sida, la reproduction, l'hygiène, etc., à Boma, Lukala et Sioni, dans le Kongo central. Elle cherche actuellement à financer un projet d'adduction d'eau potable au village Sioni. Entre-temps, en partenariat avec l'Edition Pauline, elle mène le projet Livre pour tous, visant à initier et familiariser les enfants, surtout ceux issus des familles démunies, à la lecture et le livre. Avec la maternité de Kingasani, Mama Sofia ambitionne de mettre en place une machine pour recycler les déchets hospitaliers jugés dangereux, ainsi que fournir les linges de l'hôpital, y compris les uniformes pour les médecins, les infirmiers, les mamans et leurs bébés. Elle organise également à Kinshasa une clinique mobile pour la prise en charge des enfants de la rue en collaboration avec le Cenacle du foyer Saint-Paul.

Par ailleurs, pour répondre aux besoins humanitaires urgents, Mama Sofia s'engage sur deux niveaux différents. Le premier permet d'apporter une réponse immédiate aux demandes de soutien dans des situations de difficultés graves, pendant que le second s'inscrit dans la durée, notamment la création des projets durables afin de générer des revenus pour les plus démunis, en particulier les enfants, les mères et les familles en difficulté.