Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - Le Centre d'excellence d'Oyo démarre ses activités l'année prochaine

L'annonce du lancement des activités de la structure de recherche a été faite, le 25 septembre à Brazzaville, par le directeur général de Eni-Congo, Marco Rotondi, lors d'une séance de travail avec le ministre de tutelle, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou.

« Les travaux du Centre d'excellence d'Oyo sont exécutés à 75%. On espère que l'année prochaine, les activités seront lancées », a déclaré le directeur général de l'Eni-Congo, entreprise chargée de la construction du centre. Cette structure de recherche à caractère international comporte cinq laboratoires, trois salles de réunions, un atelier, un entrepôt, un espace ouvert pour les essais, une salle de conférence, une cuisine et cantine, un espace extérieur pour parking, un jardin, un poste de garde et des services de déminéralisation d'eau et d'anti-incendie.

Par ailleurs, considéré comme un centre de référence pour l'Afrique, il permettra l'étude et le développement d'énergie renouvelable, pour la diversification de la production d'énergie et le développement du capital humain en la matière. La mise en place des technologies innovantes est également préconisée, pour supporter la recherche et le développement durable au Congo, l'application des recherches pour promouvoir le développement de l'Afrique et l'approvisionnement en énergie, le focus de la recherche en transitant de l'énergie traditionnelle à l'énergie soutenable.

Au sein du Centre d'excellence d'Oyo, la recherche se fera également sur l'énergie solaire et des sources renouvelables avec acquisition des données sur place, le développement de nouvelles initiatives de durabilité avec les technologies solaires. Au niveau environnemental, le centre se chargera des technologies physico-chimiques pour la caractérisation et l'assainissement de l'eau ainsi que des sols, du bio-assainissement pour la décontamination des sols et de l'eau et des approches environnementales innovantes pour une meilleure durabilité.

Ce centre d'excellence est le fruit de la collaboration entre le gouvernement congolais et Eni-Congo. Sa mise en œuvre s'inscrit dans le cadre d'un accord-cadre de valorisation des gaz annexes.