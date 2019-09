Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Des arrestations récurrentes des pêcheurs congolais dénoncées au Lac Edouard

L'organisation non gouvernementale Innovation pour le développement et la protection de l'environnement (IDPE) a sollicité l'intervention du président de l'Assemblée provinciale en vue de s'attaquer impérativement aux véritables causes à l'origine de la situation, en organisant le secteur de la pêche du côté congolais et en le conformant à la loi.

Dans une lettre du 25 septembre adressée au président de l'Assemblée provinciale du Nord-Kivu, l'IDPE appelle à redorer l'image ternie de la gestion des ressources halieutiques du lac Edouard, qui devraient contribuer au bien-être de la population au lieu de constituer une source de malheur et de pauvreté.

En effet, l'association se dit inquiète des arrestations répétées des pêcheurs congolais dans ce lac par la marine ougandaise. Lesquels pêcheurs sont amenés dans les geôles ougandaises où ils sont condamnés à des travaux forcés et leur matériel confisqué. L'IDPE soutient que ceux qui ont la chance d'être relaxés après des mesures provisoires, y arrivent au prix de lourdes amendes payées par leurs familles traumatisées et abandonnées.

Une mauvaise gestion du secteur

Les eaux territoriales congolaises, relève l'IDPE, s'étendent sur environ 75% de la surface du lac Edouard. Mais pour avoir été mal gérées, elles ont été appauvries de poissons, pendant que le côté ougandais, qui n'occupe que 25%, est très riche en poissons. « Ainsi, par instinct de survie, nos pêcheurs se retrouvent malencontreusement du côté ougandais où les eaux sont plus poissonneuses que dans l'espace congolais », déplore cette association, dénonçant « le comportement irresponsable de certains politiciens démagogues qui induisent en erreur les riverains pour des raisons électorales ainsi que leur positionnement politique, leur faisant croire que la surpêche est un droit et que quiconque évoquerait l'aspect réglementation serait ennemi ».

L'intérêt socio-économique du Parc des Virunga

Par la même occasion, l'IDPE a rappelé que le Parc National des Virunga, dans lequel est situé le lac Edouard, constitue d'abord un patrimoine national avant d'être international. Au-delà donc de son rôle écologique reconnu au niveau de la biosphère, notamment grâce à ses écosystèmes forestiers et son réseau hydrographique avec le bassin du Nil comme soubassement, cette aire protégée, a estimé l'association, est d'un intérêt socioéconomique inestimable pour le pays, en général, et pour la population riveraine, en particulier. Plus de cinq cent mille familles, a-t-elle affirmé, vivent directement et indirectement des activités de la pêche. « En ce XXIe siècle, le tourisme constitue le second moteur de développement des nations, après le pétrole. Cette contribution est conditionnée par une bonne gestion et cela pourra participer sensiblement à l'accroissement de notre produit intérieur brut », a fait savoir l'IDPE.

Pour éradiquer ce phénomène qu'elle qualifie de honteux et récurrent qui non seulement compromet la sécurité des pêcheurs congolais mais aussi décrédibilise la gouvernance quant à l'exploitation des ressources dans ces eaux communes, l'IDPE préconise de s'attaquer impérativement aux véritables causes à l'origine de cette situation. Elle sollicite notamment l'application effective de la règlementation de la pêche dans tous ses aspects, en luttant contre l'impunité qui gangrène ce secteur. L'association préconise aussi la dépolitisation du secteur et l'interpellation de certains politiciens en mal de positionnement qui doivent se muer en sensibilisateurs de la population pour instaurer le civisme, les bonnes pratiques pour leur garantir un développement durable et aussi répondre aux aspirations légitimes de celle-ci, que de verser dans le discours polémique et démagogique.