Congo-Brazzaville: Système DTMS - Le 5 novembre, date butoir du premier enregistrement

La première période d'enregistrement des joueurs via le système de régulation nationale des transferts (DTMS) prendra fin le 5 novembre à minuit, a rappelé Badji Mombo Wantété, le secrétaire général de la Fédération congolaise de football, dans une correspondance adressée le 25 septembre aux clubs des Ligues 1 et 2 ainsi qu'à ceux des ligues départementales.

La note précise, par ailleurs, que dépasser la date fixée par la Fécofoot, le système de régulation nationale de transfert sera désactivé. Ce nouveau système DTMS (Domestic transfer matching system ), entré en vigueur depuis le 1er octobre, selon les instructions de la Fédération internationale de football association (Fifa), sera obligatoire pour toutes les compétitions. Toutes les formalités de mutation de joueurs (prêts et transferts) doivent s'effectuer dans la période retenue par la Fécofoot sur le système DTMS. « Nous vous prions de bien vouloir procéder à vos transferts entre clubs via le système ci-dessus mentionné, et cela pour toutes fins utiles », a rappelé Badji Mombo Wantété.

Dejà, dans la circulaire de la Fécofoot du 30 juilllet, il était indiqué qu'un joueur qui n'est pas enregistré dans la base de données sur le système DTMS ne peut pas prendre part au championnat.

En rappel, le DTMS est une plate-forme conçue par la Fifa pour ses associations et leurs clubs affiliés dans le but d'améliorer la gestion des transferts nationaux et de fournir des données fiables relatives au joueur. C'est un canal qui assure une véritable interconnexion entre les clubs d'un même pays en vue d'une meilleure traçabilité.