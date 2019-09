Congo-Kinshasa: New York - Félix Tshisekedi ce jeudi à la tribune de l'ONU

Le président de la République démocratique du Congo (RDC) s'offre une belle occasion pour convaincre la communauté internationale sur les défis que son pays tient cette fois-ci à relever.

En séjour aux Etats-Unis d'Amérique depuis le 21 septembre où il prend part à la 74e session ordinaire des Nations unies, Félix Tshisekedi va s'adresser ce 26 septembre à la communauté universelle. Un baptême de feu pour le cinquième président de la RDC qui saisira l'opportunité de son premier discours devant le panel des chefs d'Etat et de gouvernement de la planète pour évoquer les défis auxquels son pays est confronté et qui tendent à annihiler ses efforts de redressement socioéconomique.

L'enjeu de son intervention consistera, sans nul doute, à présenter les opportunités d'investissements que représente aujourd'hui la RDC, en mettant en valeur son riche potentiel naturel qui n'attend qu'à être exploité à bon escient dans le cadre des partenariats porteurs d'espérances. Le chef de l'Etat congolais réitérera, à coup sûr, son appel à la communauté internationale pour une attention soutenue envers son pays qui renoue diplomatiquement avec l'international. Le fait d'avoir amené avec lui une belle brochette d'opérateurs économiques congolais avisés traduit sa volonté de redynamiser l'entrepreneuriat local via la conclusion des partenariats réalistes et profitables aux Congolais.

Il est vrai que l'insécurité à l'est du pays, en proie régulièrement à des violences entretenues par des groupes armés, constitue une épine sur le dos du nouveau pouvoir. Cependant, tout est mis à contribution aujourd'hui pour rétablir l'autorité de l'Etat et pacifier cette partie orientale considérée comme le ventre mou de la République. Il faudra donc à Félix Tshisekedi d'user de sa capacité de persuasion pour convaincre des investisseurs sceptiques, et surtout les détenteurs du cordon de la bourse pour aider la RDC à faire face au défi sécuritaire, par-delà l'appui de la Monusco. La communauté internationale est ainsi appelée à ériger un front commun pour soutenir la RDC dans sa dynamique de lutte engagée contre les groupes armés, nationaux et étrangers, qui empestent la région.

Donner le signal d'un renouveau démocratique

Face aux délégués du monde réunis à cette 74e session ordinaire de l'ONU, le chef de l'Etat congolais sera également attendu sur le dossier Ebola, un virus dont la propagation à vaste échelle représente un danger pour l'humanité. Par conséquent, la sollicitude universelle pouvant se traduire par des financements conséquents de la riposte est à implorer pour aider la sous-région des Grands Lacs à s'affranchir de ce virus mortel.

A tout prendre, le discours de Félix Tshisekedi à la tribune des Nations unies est censé donner le signal du renouveau démocratique réputé caractériser son quinquennat avec, à la clé, la libération de l'espace politique et une gestion plus humaine des questions liées au respect des droits de l'homme. Là-dessus, le président de la République est appelé à frapper fort pour ôter dans la conscience universelle tout cliché négatif d'un Etat voyou aux relents dictatoriaux dont on a souvent tendance à affubler la RDC. Il doit faire passer le message de paix à laquelle aspirent désormais les Congolais sous son règne sur fond d'un sentiment sans cesse renouvelé à vouloir changer radicalement leur destin.