Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Réception des vaccins contre Ebola

L'antenne du programme élargi de vaccination de Goma, chef-lieu de la province, a reçu, le 24 septembre, un lot de quatre mille trois cent vingt doses de vaccins contre l'épidémie qui y sévit depuis plus d'une année.

Selon le ministère de la Santé, la vaccination en ring élargi a déjà débuté autour de deux cas confirmés, du 19 et 21 septembre, dans l'aire de santé de Madidi, à Mambasa, en Ituri. Un autre ring satellite a été ouvert à l'hôpital général de référence de Kitatumba, dans la zone de santé de Butembo, au Nord-Kivu, autour du cas notifié le 22 septembre. Ce cas a commencé la maladie dans l'aire de santé de Kasindi à Mutwanga, au Nord-Kivu.

Jusque-là, c'est le vaccin rVSV-Zebov qui est administré aux personnes contacts. Ce vaccin est fabriqué par le groupe pharmaceutique américain Merck, après approbation du Comité national d'éthique dans sa décision du 20 mai 2018.

S'agissant de la situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola, le bulletin du comité multisectoriel de la riposte indique qu'à la date du 24 septembre, un nouveau cas probable a été validé en Ituri, dans la zone de santé de Mambasa. Il s'agit d'une femme de 39 ans, tradi-praticienne, décédée dans l'aire de santé Salama, au quartier Madidi. Elle n'a pas été listée comme contact et n'a pas été vaccinée.

La date de début des signes remonte au 1er septembre, avec comme date de période d'exposition du 15 au 28 août, par la fièvre, les céphalées, l'anorexie et les douleurs thoraciques. Du 1er au 3 septembre, cette femme a usé de l'automédication à domicile et a été hospitalisée du 4 au 6 septembre, au centre médical Saint-Pierre. L'alerte a été lancée le 4 septembre suite à l'altération de la conscience, motif même de consultation à Saint-Pierre. Elle a été investiguée et validée, mais la famille a catégoriquement refusé le transfert vers le centre de traitement, la persuasion n'ayant pas abouti. La patiente a été ramenée par sa famille à domicile, le 6 septembre, où elle est décédée vers 22 h. Le prélèvement buccal et l'enterrement digne et sécurisé n'ont pas eu lieu par refus de sa famille. Cette femme était un contact connu de l'une des patients décédée le 18 août et confirmée le lendemain qu'elle avait été soignée le 16 août. Elle avait refusé le listage.

Quarante-cinq contacts sont listés autour de cette tradi-praticienne, dont trois devenus suspects et confirmés positifs à la maladie à virus Ebola. Il s'agit de son époux, sa mère et son fils, tous admis au centre de traitement Ebola de Komanda.