Cote d'Ivoire: Gaoussou Touré - "La riziculture occupe une place de choix... "

Le représentant du gouvernement était présent, le 20 septembre, à la cérémonie de remise de parchemins à 120 riziculteurs et étudiants.

Au bureau économique de l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire, à Cocody-Angré, l'heure était, le 20 septembre 2019, à une cérémonie festive marquée par la remise de parchemins.

120 producteurs de riz venus de tout le pays ainsi que des élèves et étudiants évoluant dans la filière agricole, ont reçu des mains du ministre de la Promotion de la riziculture, Gaoussou Touré, et de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, Wang Li, leur diplôme de participation après plusieurs jours (5 août au 20 septembre 2019) de formation pratique et théorique à Guiguidou (Divo) où il existe un périmètre rizicole.

« La riziculture a occupé et occupe encore aujourd'hui une place de choix dans les différentes politiques agricoles en Côte d'Ivoire », a déclaré, à l'occasion, le représentant du gouvernement nommé le 4 septembre.

Montrant ainsi l'intérêt que l'État a pour ce secteur. En Côte d'Ivoire, ce sont des millions de personnes qui, au quotidien, consomment cette denrée. C'est pourquoi, Gaoussou Touré s'est félicité de cette formation qui n'est pas la première du genre.

Elle s'inscrit dans le cadre du séminaire 2019 sur les techniques de culture du riz en Côte d'Ivoire, une initiative qui découle de la coopération ivoiro-chinoise. Elle vise à former les apprenants aux techniques de production à haut rendement.

« Vos interventions dans le secteur du riz en Côte d'Ivoire sont hautement appréciées. Je voudrais vous faire remarquer qu'en Côte d'Ivoire, le riz reste une denrée stratégique pour la sécurité alimentaire et le maintien de la paix sociale à travers l'amélioration des revenus et du niveau de vie des populations rurales », s'est félicité le ministre de la Promotion de la riziculture.

Au nom du gouvernement donc, Gaoussou Touré a traduit la reconnaissance du pays à la Chine pour son appui constant à l'agriculture, notamment à la filière rizicole.

Tout en rappelant que l'aide de son pays aux riziculteurs ivoiriens « vise à contribuer à l'autosuffisance » dans ce secteur, l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire a rassuré sur la volonté de son pays à continuellement renforcer sa relation avec la partie ivoirienne « pour la porter davantage à un niveau plus haut ».

Depuis qu'elle n'est plus autosuffisante en riz, la Côte d'Ivoire ne cesse d'œuvrer à rattraper son retard. Alors que les besoins sont estimés à 1,9 million de tonnes, le pays ne produit que 1,35 millions de tonnes, soit un gap de 550 000 tonnes à combler.

Pour montrer son soutien au développement de cette spéculation, le gouvernement a mis en place depuis 2010, la Stratégie nationale de développement de la riziculture (Sndr).

Cette volonté a également été marquée par la mise en place de l'Agence pour le développement de la filière riz (Aderiz) et même la création d'un ministère depuis le 4 septembre dédié à cette spéculation.

Entre Abidjan et Beijing, les relations, depuis plusieurs décennies, sont toujours excellentes. En plus du secteur rizicole, la Chine appuie la Côte d'Ivoire dans l'éducation, la défense, l'eau, l'électricité, les routes, la planification, le secteur industriel, etc.