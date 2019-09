Maroc: Dakhla fin prête pour la 10ème édition de "Prince Moulay El Hassan Kite World Cup 2019"

La ville de Dakhla abritera, du 4 au 13 octobre 2019, la 10ème édition du championnat mondial de kitesurf "Prince Moulay El Hassan Kite World Cup 2019", avec la participation des 100 meilleurs compétiteurs internationaux en deux disciplines Freestyle et Strapless, ont annoncé, mardi à Casablanca, les organisateurs.

Lors d'un point de presse dédié à la présentation de cet événement sportif, la présidente de l'Association Lagon Dakhla pour le développement du sport et l'animation culturelle, Leila Ouachi, a indiqué que cette 10è édition, initiée sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, verra la participation du gotha mondial du Kitesurf, dont notamment les trois premiers du classement du GKA Word Tour pour la discipline du Freestyle, à savoir le Suisse Maxime Chabloz, le Brésilien Carlos Marios et l'Italien Gianmaria Coccoluto. En Kitesurf Strapelless, sont attendus notamment les Capverdiens Airton Cozzolino et Mitu Monteiro, ainsi que l'Australien James Carew. Côté féminin, la Brésilienne Mikaili Sol et l'Espagnole Carla Herrera ont répondu présentes.D'autres pays seront également représentés dans cette compétition mondiale avec des compétiteurs de France, de la République Dominicaine, du Danemark, des Pays-Bas, d'Allemagne et de Colombie, a-t-elle précisé.

Pour Mme Ouachi, ce championnat mondial traduit aussi des valeurs de citoyenneté et d'éco-responsabilité, portées par les organisateurs depuis sa création via une dimension écologique durable avec des actions dédiées au nettoyage des sites de la compétition, des sessions d'initiations au kitesurf outre la gratuité d'accès aux spectacles dans les différents sites de la compétition.

Dakhla sera ainsi, pendant les deux premières semaines du mois d'octobre en fête entre mer et désert, pour une commémoration exceptionnelle, festive et inédite du "Prince Moulay El Hassan Kite World Tour Dakhla 2019" sur le spot de Dakhla attitude et à la plage de Foum Labouir, tous deux parmi les meilleurs spots pour la pratique du kitesurf.

En 10 ans, plus de 500 compétiteurs internationaux sont venus des quatre coins du monde pour partager et découvrir les fabuleux sites adaptés aux pratiques de la glisse en mer, en eaux plates ou sur les vagues.

Ce sont également plus de 150 médias du monde qui ont visité Dakhla pendant les différentes éditions de ce championnat qui s'est affirmé, au cours des années, comme levier de l'attractivité touristique, du dynamisme économique, et de rayonnement de la région, et aussi comme facteur de cohésion et d'émulation pour les acteurs et les habitants de la région. Confirmant sa position d'étape décisive dans le programme du GKA Word Tour.

Le "Prince Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Cup Dakhla 2019" est un événement sportif international, organisé par l'Association Lagon Dakhla, en partenariat avec l'Hôtel Dakhla Attitude, le GKA (Global Kitesports Association) et sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de voile et le World Sailing Federation.