Cote d'Ivoire: Bilé Diéméléou - "Ce que le chef de l'état m'a dit à son arrivée dans la ville"

interview

Dans cet entretien accordé à l'IA après l'arrivée du Président de la République Alassane Ouattara à Dimbokro le mercredi 25 septembre 2019, Bilé Diéméléou Gabriel, le maire de la commune, exprime sa joie de voir « enfin » la visite d'État démarrer, et dit tous les espoirs que sa population et lui placent en elle.

Quels sentiments vous animent en ce moment où le Président de la République démarre sa visite d'État dans le N'Zi ?

Ce sont des sentiments de joie et de fierté. Je suis fier de voir que le Chef de l'État a effectivement démarré sa visite.

Fierté, parce que ça fait une longue attente. Et lui-même, quand il me saluait tout à l'heure (à son arrivée a Dimbokro, le mercredi 25 septembre 2019. Ndlr), il m'a dit, «tu vois, je suis venu. Je t'avais dit». Je lui ai répondu «Monsieur le président, la population est là pour vous. Et ce sont vos frères.

Donc, nous sommes sortis aussi pour vous accueillir». C'est cette joie qui est partagée par tout ce monde, qui a été vue le long de son parcours. Il y a tout un chapelet de doléances. Nous allons faire beaucoup de choses.

Justement, qu'est-ce que cela vous a fait de voir tout ce monde dehors ?

J'appelle cela, la réponse à l'appel. Voilà que la population est sortie pour effectivement voir que le Président Alassane Ouattara est arrivé.

C'est un rendez-vous qui a mis du temps à se concrétiser. Mais ils sont en joie, parce qu'ils se disent qu'ils sont venus pour le voir lui-même. Et lui confirmer que sa visite était attendue. J'ai vu le chapelet de doléances.

Dimbokro est chef de région du N'Zi. Il y a effectivement beaucoup d'attentes. Peut-on avoir une idée des doléances que vous aurez à présenter au Président ? Quelles sont les difficultés que vous avez ici ?

Les doléances, il y a en toujours. Vous avez vu que le Président a commencé à électrifier un certain nombre de villages . Les derniers villages devraient être électrifiés avant fin 2020. Les poteaux sont arrivés. Cela va être réglé. Nous avons demandé un pont sur le N'Zi pour les voitures.

Ceci, de sorte à ce que, les populations qui vivent dans les villages situés sur l'autre rive, puissent venir facilement a Dimbokro. À l'heure actuelle, c'est sur les rails que l'on traverse le fleuve. Il faut donc un pont pour les voitures. Actuellement, on parcourt 25 km pour se rendre dans ces villages en voiture.

Alors que, s'il y avait un pont pour les voitures sur le fleuve, on n'a que 300 mètres à parcourir. Ce pont est donc nécessaire. Cela fait un gain de temps. Nous avons aussi demandé qu'il y ait la route Dimbokro - Bongouanou et, bien sûr, Dimbokro- Kouassi Kouassikro. Ce sont des doléances.

Le Président de la République nous répondra lors du meeting du samedi 28 septembre 2019. Il dira ce qu'il nous réserve lui-même. Nous avons des établissements qui vont être construits. Il y a le Lycée des jeunes avec internat et le Lycée professionnel agricole. C'était aussi l'une des doléances.

Nous demandons simplement que ces doléances se réalisent, de sorte à ce que les enfants qui passent le BAC et autres, puissent être retenus ici directement pour commencer leur cycle supérieur. À Dimbokro, il y a vraiment un problème d'emploi. L'usine (Utexi) qui embauchait le plus est fermée depuis des lustres. Et donc, on a plus les moyens pour embaucher.

Nous souhaitons que cette usine soit relancée, et qu'il y ait même d'autres usines. Vous savez que la boucle du Cacao s'est déplacée vers le sud-ouest. Donc, aujourd'hui, nous ne faisons plus que le manioc, l'hévéa. Cela ne suffit pas pour embaucher tous ces demandeurs d'emploi.

Nous voulons donc plus d'usines, on veut relancer l'usine d'Utexi. Cela permettra de relancer nos activités. Nous avons souvent parlé d'un port sec. Il y en a à Ferké. Nous pouvons donc en avoir, puisque le train arrive jusqu'à ici.

Après les départements de Kouassi kouassikro et de Bocanda, le meeting de clôture du Président de la République se fera ici à Dimbokro. Avez-vous un appel à l'endroit des populations, afin d'avoir une forte mobilisation à cette occasion ?

D'abord, je leur dis merci au passage pour ce qui s'est passé pour ce premier jour. Certaines personnes avaient des inquiétudes, au niveau de la mobilisation. Mais nous connaissons notre population.

Elle est sortie nombreuse pour acclamer et accueillir le Chef de l'État. Je l'appelle à nouveau à se mobiliser pour le meeting final, le 28 septembre 2019. Je lance le même appel pour les meetings du 26 et 27 septembre, pour ceux qui sont dans les localités de Kouassi kouassikro et et de Bocanda.

Que les populations sortent en nombre, pour participer à ces différents meetings, parce qu'il y aura des messages forts que le Chef de l'État va lancer. Il faudrait qu'elles viennent écouter, pour qu'on ne leur raconte pas l'histoire. Donc, pour Dimbokro rendez-vous le samedi au stade Koné Samba Ambroise.

N'attendez pas 11 heures pour venir, dès 8heures occupez toutes les places ,il y aura de l'animation , il aura des gadgets qui vont être distribués à ceux qui seront présents.

Le 26 septembre, c'est à Kouassi Kouassikro , c'est pareil que la population soit là et ensuite Bocanda . Nous, nous avons fait notre part, c'était la préparation, aujourd'hui on va nous juger.

Pour nous juger, c'est voir s'il y a du monde. Es ce qu'il y a des banderoles partout. Es ce que les discours sont bien prononcés. Est ce que les contenus sont bons. En tout cas nous on est prêt. Moi personnellement, j'ai un discours à faire. Le 28 septembre, je pense que je serai à la hauteur.