Cote d'Ivoire: Rencontre Unjci-ministère de la Communication et des Médias/Sidi Touré - "Vous avez tout mon soutien et toute ma confiance"

Le ministre de la Communication et des Médias s'est réjoui de l'unité retrouvée au sein de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (l'Unjci).

Des membres des Conseils Exécutif et d'Administration de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci), avec à leur tête leurs présidents respectifs, ont été reçu en audience le 24 septembre par le ministre de la Communication et des Médias, à son cabinet, sis au Plateau, immeuble Sciam.

Il s'agissait pour le ministre Sidi Touré de prendre formellement contact, féliciter les nouveaux élus et les rassurer du soutien de son ministère.

« Notre rencontre de ce jour s'inscrit dans le cadre de la renaissance de l'Unjci après un long processus de renouvellement de ses instances. C'est aussi l'occasion du renouvellement d'un cadre d'échanges entre vous Unjci d'une part et le ministère de la Communication et des Médias d'autre part.

D'emblée, je voudrais donc féliciter les nouveaux élus, vous rassurer de toute notre entière disponibilité, de tout notre soutien et toute notre confiance, à travailler ensemble dans le seul intérêt des journalistes de Côte d'Ivoire », a introduit le premier responsable de la communication et des médias.

Avant lui, Coulibaly Kolo, président du Conseil d'Administration et Coulibaly Jean Claude, président de Conseil Exécutif de l'Unjci ont pris la parole pour remercier le ministre Sidi Touré et affirmer leur volonté de travailler ensemble pour relever les nombreux défis qui attendent l'Union, avec comme objectif principal de redonner sa dignité professionnelle, financière et sociale aux journalistes de Côte d'Ivoire.

C'est donc tout naturellement que Jean Claude Coulibaly a égrené le long chapelet de difficultés auxquelles sont confrontés les journalistes et sa volonté de voir le ministre Sidi Touré s'engager à leurs côtés comme il l'a d'ailleurs toujours fait depuis sa nomination à la tête du ministère qu'il dirige.

« Votre plaidoyer en faveur d'une presse indépendante et d'un journaliste digne a été entendu. Cela rime avec liberté qu'elle soit intellectuelle ou financière. Nous en sommes convaincus et œuvrerons au quotidien pour son avènement.

Soyez-en certains, hier comme aujourd'hui, mon engagement personnel et celui de mon département dans la compréhension, l'identification et la résolution le cas échéant des problématiques du secteur ne vous feront pas défaut », a rassuré le ministre avant de rappeler que le secteur connaît depuis plusieurs années une décroissance continue qui a pour conséquence directe, non seulement la mise à mal des entreprises, mais aussi de tout l'écosystème.

« C'est conscient de cela que SEM Alassane Ouattara, Président de la République, a octroyé ces dernières années, à travers le Fonds de soutien et de développement de la Presse (fsdp) plus de 9 milliards de Fcfa de subvention.

Cependant, nous sommes conscients que cette aide massive n'a pu apporter des solutions durables au secteur. Nous continuerons donc à travailler ensemble pour apporter des solutions efficaces et pérennes.

Les actions que nous avons déjà entamées nous donnent des raisons d'espérer. Je vous demande donc de continuer à me faire confiance comme vous l'avez fait auparavant. Nous sommes avec vous et serons toujours avec vous », a conclu Sidi Touré.