Cote d'Ivoire: Migration - L'UNESCO forme des journalistes à la technique d'investigation

Une vingtaine de journalistes ivoiriens sont en formation à Yamoussoukro, à l'hôtel parlementaire, dans le cadre d'un atelier de formation sur les techniques d'investigation journalistique appliquées à la migration.

« L'atelier qui commence est d'autant plus important qu'il permettra aux participants de revisiter un genre majeur de leur profession : le journalisme d'investigation », s'est réjouie, à l'ouverture, ce 25 septembre 2019, Mme Agnès Kraidy, représentant le ministre de la Communication et des médias, Sidi Tiémoko Touré.

Cet atelier rentre dans le cadre du projet « Autonomisé les jeunes en Afrique grâce au médias et à la communication.

Et vise à s'attaquer aux causes profonde de la migration, aux risques et dangers de la migration irrégulière. Il faut rappeler qu'en 2016 la Côte d'Ivoire occupait la 2ème place dans le classement des migrants arrivés en Italie.

Pour l'Unesco, les journalistes et leurs médias doivent traiter le sujet de la migration irrégulière avec plus de profondeur. D'où le choix de les former aux techniques d'investigation journalistique appliquées à la migration.

L'Unesco entend ainsi doter « les professionnels des médias de la capacité de produire un journalisme mieux informé qui cherche à informer plutôt qu'à enflammer le débat public sur la question ».

La représentante du ministre de la Communication et des médias a alors exhorté les participants à ce séminaire, à mieux appréhender les contours de la migration.

Et d'ajouter que la migration irrégulière est un drame qui appelle à l'émergence de plumes fouineuses. Cet atelier prend fin le vendredi 27 septembre 2019.

« Tout projet de formation qui contribue au renforcement des capacités, des compétences et des connaissances des acteurs des médias est pour nous une contribution inestimable à l'atteinte de nos projets », dira-t-elle. Projet, relatif à la mise en œuvre de la Politique nationale de la Communication et des médias (Ponacom).