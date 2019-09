Sénégal: Lutte contre la fraude à l'assurance - Engager un détective serait une solution

Par referendum, souligne Atlas Magazine, les suisses ont voté à une large majorité un projet de loi permettant aux assureurs d'engager des détectives privés pour démasquer les fraudeurs.Il est à noter que cette procédure est autorisée depuis plusieurs années dans de nombreux pays avec des résultats positifs.

Détective privé n'est pas un métier de tout repos. Planque, filature, collecte de preuves et constitution de dossier sont les fondements de la profession.

Dans plusieurs pays, ces James Bond sont recrutés pour traquer les éventuels fraudeurs à l'assurance que les procédures de contrôle standard ne permettent pas de débusquer.

S'agissant de la vie privée des personnes, la loi est stricte, le moindre abus est sévèrement sanctionné.

Espionner un assuré ne peut se faire que dans des lieux publics. L'assuré peut, éventuellement, être pris en photo ou en vidéo dans son jardin ou son balcon, à condition qu'il soit visible d'un endroit librement accessible.

Il est strictement interdit de réunir des preuves sur une personne suspectée de fraude à l'assurance si elle est à l'intérieur de son domicile. L'utilisation d'un mouchard par un détective privé ne peut se faire qu'après autorisation d'un juge.

Les assureurs recourent aux détectives privés dans plusieurs cas. Les tentatives de fraude et les recherches de bénéficiaire de contrats vie représentent les situations les plus communément rencontrées.

Démasquer les fraudeurs est bénéfique pour l'assureur et l'assuré. Barrer la route à la fraude allège les sinistres et charges supportés par les compagnies d'assurance et entraine une réduction des primes payées par l'assuré.

La fédération des sociétés d'assurance européenne « Insurance Europe » estime le coût de la fraude à l'assurance à 10% du montant total des sinistres.

Ce taux est plus élevé en Afrique et dans certains pays d'Asie et d'Amérique du Sud. Après le décès d'un assuré vie, le bénéficiaire désigné au contrat peut ne pas se présenter auprès de l'assureur pour réclamer son dû.

L'assureur qui se retrouve face à un contrat en déshérence (sans bénéficiaire identifié) doit entamer une procédure de recherche du bénéficiaire. Dans ce type de cas, le recours à un détective privé est monnaie courante.