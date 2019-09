Congo-Kinshasa: ESU - Publication du 2è numéro de la revue scientifique de l'Université Simon Kimbangu de Kananga

L'Université Simon Kimbangu de Kananga dispose d'un outil d'expression académique et scientifique des enseignants et étudiants de cette Alma Mater. Cette revue est à son deuxième numéro qui a été porté sur les fonts baptismaux mardi 24 septembre sur le campus de cette université.

Le campus de l'Université Simon Kimbangu de Kananga a abrité, le mardi 24 septembre, une cérémonie haute en couleurs ; au cours de laquelle a été porté sur les fonts baptismaux le deuxième numéro de la revue de l'Université Simon Kimbangu de Kananga. Créée en 2017, cette revue est une tribune d'expression académique et scientifique des professeurs, chefs de travaux, assistants et étudiants qui se lancent dans des questions de recherche dans divers domaines scientifiques.

A en croire le professeur Blaise Muya Mayoyi, recteur de cette université située au centre du pays, le lancement de cette revue est une manière de stimuler le travail des chercheurs et autres scientifiques. Le dernier numéro qui couvre 325 pages a connu la participation de plus d'une quinzaine de chercheurs. Il traite essentiellement des problématiques actuelles qui se posent au sein de la société kanangaise, en particulier et la RDC en général, notamment du point de vue sécuritaire, sanitaire et de développement.

Pour le professeur Balise Muya, le silence qui a suivi la publication du premier numéro se justifie par le fait que l'actuel recteur avait été rappelé à d'autres occupations dès la fin de l'académique 2016-2017. Il a fallu attendre son retour au mois de mai dernier pour assister à la relance des activités de cet outil de recherche au sein de l'Université Simon Kimbangu de Kananga.

Parmi les publications contenues dans cette revue, on retient au passage : « Réalisation d'une base de données répartie pour la compilation électronique des résultats de vote » ; « Apport de la science dans la société » ; « Appréciation des résultats des réformes en faveur de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo de 1960 à 2018 » ; « Perception et pratique de la planification familiale par les ménages de l'aire de santé Lumumba dans la zone de santé de Lukonga » ; « La problématique de gestion des déchets dans une ville post-conflit (Mairie Kananga), essor ou régression » ; « Prévalence du paludisme chez les gestantes dans la zone de santé de Lukonga-Kasaï Central de 2015-2016 » ; « Compte à rebours ; activisme de la jeunesse du Grand Kasaï dans le conflit du Chef Kamuina Nsapu, perspectives et voies de sortie », et bien d'autres sujets intéressant la vie en communauté.