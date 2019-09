Congo-Kinshasa: Santé publique - Lancement de la troisième campagne de vaccination contre la rougeole

Vingt-quatre zones de santé réparties dans les provinces de l'Équateur, Mongala, Kwilu, Kwango, Mai-Ndombe et Kasaï oriental sont concernées par l'opération qui cible huit cent vingt-cinq mille enfants âgés de 5 à 6 ans et va durer neuf jours, soit du 24 septembre au 1er octobre.

La rougeole est devenue presqu'une endémie dans certaines provinces de la République démocratique du Congo (RDC). C'est pour tenter tant soit peu de la contrer que le ministère de la Santé, grâce à l'appui des partenaires dont l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Médecins sans frontières, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) , va lancer la campagne de vaccination contre cette maladie dans les provinces concernées, la troisième du genre courant cette année.

Dans chacune des vingt-six provinces du pays, des cas de rougeole ont été enregistrés depuis que cette épidémie a été déclarée par le ministère de la Santé, le 10 juin dernier. Au 17 septembre, indique un communiqué de l'OMS, 183 837 cas suspects dont 5 989 confirmés ont été notifiés dans 192 des 519 zones de santé du pays. 3 667 décès dus à cette maladie infantile ont été rapportés.

Le Dr Deo Nshimirimana, représentant par intérim de l'OMS en RDC, a reconnu que le pays connaît cette situation préoccupante car beaucoup d'enfants ont manqué la vaccination de routine. « Le pays compte maintenant de grands groupes d'enfants qui doivent être vaccinés. L'OMS et ses partenaires collaborent étroitement avec le ministère de la Santé afin d'agir le plus rapidement possible pour les atteindre », a -t-il déclaré.

La troisième campagne de vaccination financée par l'OMS au cours de cette année porte à plus de quatre millions le nombre total d'enfants âgés de 5 à 6 ans immunisés grâce aux activités de vaccination d'urgence dans au moins cent vingt-et-une des cent quatre-vingt-douze zones de santé touchées.

Pour rappel, l'OMS, Médecins sans frontières, l'Unicef et le gouvernement de la RDC ont fourni des vaccins et d'autres intrants essentiels pour la campagne, avec un financement de deux millions et demi de dollars américains du Fonds mutualisé pour l'action humanitaire des Nations unies.