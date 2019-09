Madagascar: Journée mondiale des pharmaciens - Les visiteurs ont répondu présents

Les membres de l'Ordre des pharmaciens avec la foule venue assistée à la Journée mondiale des pharmaciens. (crédit photo : Tsilavo Rakoto)

La première célébration de la Journée mondiale des pharmaciens a connu le succès attendu par les organisateurs. S'ils espéraient 500 visiteurs, ils étaient plus nombreux à s'être rendus à la gare Soarano hier afin de découvrir l'univers du pharmacien et des médicaments. L'ambiance était particulièrement animée dans l'espace dédié au grand public où diverses animations ont eu lieu : chorégraphies, slam ou chansons de la part des étudiants en pharmacologie et de quelques artistes ; des concours de dessin et des expositions portant sur l'histoire de l'industrie pharmaceutique à Madagascar. Et bien évidemment, la sortie de la 5e promotion ILOAINA, parrainé par le Dr Michel Rakotondrainibe, figurait aussi parmi les événements marquants de cette journée des pharmaciens.

Les professionnels. Outre la présentation au public des différents produits pharmaceutiques et du métier de pharmacien, les professionnels du métier se sont également concertés à l'intérieur (dans un espace dédié non accessible au public) pour présenter leurs produits et échanger autour d'une série de conférences axée sur différents thèmes. Et comme on pouvait s'attendre, la majorité des laboratoires pharmaceutiques y ont tenu des stands. On a pu voir quelques représentants malgaches comme l'IMRA ou Homeopharma parmi les exposants lors de cette journée.

Satisfaction. Les organisateurs ont avoué qu'ils sont satisfaits du résultat de cette journée. Ce qui laisse espérer qu'une autre deuxième édition aura lieu l'année prochaine. En tout cas, le public ayant assisté à cet événement a pu obtenir les informations dont il avait besoin.