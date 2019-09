Madagascar: BNI Madagascar - Succès du KRED à Fianarantsoa et Antsirabe

KRED présenté par la BNI Madagascar à Fianarantsoa et Antsirabe.

Opérationnel depuis quelques mois, KRED a déjà séduit des milliers de clients dans différentes villes, tandis que son déploiement à travers le pays suit son cours. C'est ce qu'ont affirmé les représentants de la BNI Madagascar, qui ont présenté officiellement KRED, la deuxième marque dédiée aux TPE et PME semi-informelles et informelles, avec son slogan « KRED, Hafamihitsy ». Cette présentation s'est tenue à Fianarantsoa le 17 septembre et à Antsirabe le 19 septembre dernier, en présence des autorités locales, des opérateurs économiques et des acteurs du développement de ces deux zones.

« KRED vise à assurer une présence permanente auprès des entrepreneurs semi-formels et informels et contribuer au développement de leurs activités, grâce à un mécanisme d'appui financier, accessible et simple, pour répondre efficacement à leurs besoins de financement. Cela, avec des taux d'intérêts parmi les moins chers du marché et des délais relativement courts », a soutenu Adrian Chindris, DG adjoint Stratégie de BNI Madagascar. Pour le PCA de la banque, Henri Rabarijohn, le fait que le bureau de KRED soit chez les clients traduit déjà un gain important de temps. En effet, l'équipe commerciale de KRED travaillent exclusivement sur terrain, directement à la rencontre des clients pour proposer des solutions de financement.