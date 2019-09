Madagascar: Séminaires - Les jeunes capitaines et les leaders sportifs à l'honneur

Une grande première. Des séminaires régionaux sur « Les métiers du sport et entrepreneuriat » avec les jeunes capitaines et leaders sportifs seront organisés par l'Ambassade de France à Madagascar- SCAC, l'Académie nationale des Sports, en collaboration avec La Maison du Sport.

Un programme qui concerne les jeunes sportifs, filles et garçons de 15 à 25 ans, toutes disciplines sportives confondues, désireux de renforcer leurs compétences en matière de « métiers du sport et entrepreneuriat » pour leur faire découvrir les différents métiers du sport, comment créer son entreprise, les exemples de métiers du sport. Ainsi, l'appel à candidature est ouvert aux jeunes remplissant les conditions suivantes à savoir jeunes sportifs de 15 à 25 ans issus d'un club de sport légalement constitué et enregistré au niveau des DRJS, être intéressé et avoir la volonté de se former en entrepreneuriat pour le développement du pays, curieux de voir et d'apprendre l'organisation du travail dans un milieu géré par un ancien compétiteur reconverti dans le métier du sport.

La fiche de participation est à retirer auprès de la Maison du sport (Page Facebook ou à l'Académie nationale du Sport ou auprès des directions régionales de sport et elle sera dûment visée par le responsable du club ou de la section ou de la ligue ou de la fédération ou du responsable de la DRJS d'où le sportif est issu. Une lettre de motivation justifiant l'engagement du candidat est nécessaire. La candidature est adressée à La Maison du Sport et à déposer au bureau du Portail francophone du sport à l'Académie nationale du Sport à Ampefiloha, ou auprès des directions régionales Analamanga, Itasy, Bongolava ou à envoyer à l'adresse mail lamaisondusport@gmail.com au plus tard le 27 septembre 2019 à 16h00.