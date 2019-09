Congo-Kinshasa: Un immeuble quasi-informe à la 7ème rue/Limete - Pius Muabilu prend des mesures conservatoires

Hier, mercredi 25 septembre 2019, Pius Muabilu Mbayu Mukala, Ministre d'Etat, ministre en charge de l'Urbanisme et Habitat, a effectué une descente à la 7ème rue Limete/Industriel pour constater la construction quasi-informe d'un immeuble de 13 niveaux, et ce, en dépit de la pluie qui s'était abattue aux petites heures de la matinée.

Ayant rappelé à l'ordre le propriétaire dudit immeuble, il promet des actions de grandes envergures. Mais en attendant, il a pris des mesures conservatoires. Il a demandé à son propriétaire de le suivre au cabinet, muni de tous les documents d'autorisation de bâtir. Aux occupants, il leur a demandé de déguerpir, pour se mettre à l'abri du danger que présente cet immeuble.

Engagé à appliquer les lois de la République en matière de l'urbanisme et habitat, conformément à la vision du Président de la République, Félix Tshisekedi, et du Premier Ministre et Chef du Gouvernement, le Professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba, l'acte du Ministre Pius Muabilu est perçu, aux yeux des habitants comme salutaire.

Construit sans le moindre respect des normes architecturales, cet immeuble présente d'énormes risques et constitue un véritable danger. D'ailleurs, témoigne l'un de ses voisins, nombreux locataires venant solliciter des appartements d'habitation étaient contraints de s'en aller à cause du danger que présente cet édifice semblable à une pyramide renversée et abritant de nombreux foyers.

Décision provisoire

Après constat, le Ministre Pius Muabilu, lui-même habitant de la commune depuis près de quatre décennies, a convoqué le responsable dudit immeuble, médecin aéronautique et spatial de son état, pour lui fournir des amples explications.

Avant toute décision définitive, le Ministre en Charge de l'Urbanisme et Habitat a ordonné la fermeture provisoire de cet immeuble et rassure les habitants de la municipalité de la prise d'autres actions salvatrices.

Pour un autre voisin du coin, ayant requis l'anonymat, il précise que « l'Etat de Droit représente, en première position, le respect des droits en place ».