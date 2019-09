Congo-Kinshasa: Construction des logements décents et abordables - Pius Muabilu échange avec Shelter Afrique

Pius Muabilu Mbayu Mukala, Ministre d'Etat, ministre en charge de l'Urbanisme et Habitat, a accordé une audience à la délégation du Centre Shelter Afrique, spécialisé dans la construction des logements décents et abordables en faveur des populations africaines.

Il était question pour la délégation du Shelter Afrique de présenter sa vision au tout nouveau Ministre d'Etat quant à la réalisation de ses objectifs axés sur l'embellissement de la République Démocratique du Congo.

En effet, la vision du Centre Shelter Afrique est d'accompagner les Etats dans la droite ligne du partenariat public-privé, et de contribuer à la promotion des logements décents et abordables.

Se confiant à la presse, Edmond Adjikpe salue l'attitude réceptive et la vision du Ministre d'Etat Congolais, Pius Muabilu, dans le projet de construction des logements dignes en faveur de chaque congolais et chaque africain. Et, il se dit satisfait d'apprendre que le Gouvernement de la République inscrit le projet des logements aux premiers rangs de ses prochaines actions et précise que le Ministre d'Etat Pius Muabilu est impatient de s'imprégner du modèle de leur intervention.

Aussi, il est impératif de rappeler la détermination animant le Ministre d'Etat Pius Muabilu à relever les innombrables défis du secteur de l'Urbanisme et Habitat et ce, conformément à la vision tracée par le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, et au Discours-programme du Premier Ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba.