Congo-Kinshasa: [Conflit Pamphile Mihayo et Trésor Mputu] TP Mazembe - Moïse Katumbi remet les pendules à l'heure

De retour au pays, le Président du TP Mazembe, Moïse Katumbi, s'est adressé à tous les supporters du team noir et blanc de Kamalondo via une vidéo balancée dans les réseaux sociaux. Le patron des corbeaux a mis les points sur les i et les barres sur les T sur une polémique qui aurait opposé son joueur Trésor Mputu à l'entraineur Pampille Mihayo Kazembe.

«J'ai entendu dire que certains demandent qu'on aligne tel ou tel joueur mais je voudrais qu'on laisse les entraineurs aligner ceux qui travaillent aux entrainements. Ne nous immisçons pas dans la composition. Notre rôle est de supporter l'équipe du début à la fin», a rappelé Moïse Katumbi, avant d'apaiser les esprits des supporters.

Tout a commencé avec l'absence à répétition sur la pelouse de l'attaquant vedette du TP Mazembe, Trésor Mputu Mabi, que la presse locale de Lubumbashi annonçait deux semaines passées comme un probable conflit. Le Chairman du TP Mazembe a désamorcé cette polémique interne qui aurait touché le Club de Kamalondo, dont quelques fans club commençaient déjà à se plaindre. Katumbi promet d'éradiquer ce vent conflictuel, par un dialogue entre la communauté de la famille noire et blanche de la capitale du cuivre. «Maintenant que je suis de retour, nous allons d'abord arranger notre stade. Ensuite, nous parlerons ensemble parce que c'est vous qui avez gardé l'équipe en mon absence. Le jour du match nous devons tous être derrière l'équipe et non dire qui doit jouer ou pas. Il faut que nous remplissions le stade de chaque côté», a appelé le Président Katumbi.

Il convient de rappeler que le joueur Trésor Mputu avait été écarté de l'effectif qui devrait faire le déplacement de Madagascar, lors de leur entrée en lice en Ligue de champions Africaine contre Fosa Junior. Selon le staff technique, ce dernier avait multiplié des absences aux entrainements. A noter que les corbeaux de Lubumbashi vont mouiller les maillots ce dimanche 29 septembre 2019 contre la formation malgache de Fosa Junior, au stade Fréderic Kibasa Maliba de la commune de la Kenya. Cette explication s'était soldée sur une note de zéro but partout (0-0) à l'aller.