Congo-Kinshasa: Désiré Balazire - «Congo Airways est la seule et l'unique compagnie aérienne au pays à être certifiée IOSA»

Après un processus complexe de préparation, de contrôle et d'inspection, la société Congo Airways a renouvelé, pour une durée de deux ans, le certificat E-IOSA (Iata Operational Safety Audit) qui est un système d'évaluation reconnu au niveau international et conçu pour examiner la gestion opérationnelle et le système de contrôle d'une compagnie de transport aérien.

Cette annonce a été faite, au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 25 septembre, par Désiré Balazire, Directeur Général de cette compagnie aérienne, qui, en même temps, a indiqué que Congo Airways est la seule et l'unique entreprise aérienne de la RDC à être certifiée, avec ce système IOSA.

C'était en présence des agents et cadres de cette compagnie que le Directeur Général de Congo Airways, Désiré Balazire, a félicité tous les responsables désignés et les agents qui se sont esquintés en travaillant durement, sacrifiant leurs familles pour obtenir ce résultat qui fait, aujourd'hui, a-t-il souligné, la fierté de la nation. D'autant que cette certification a hissé cette société congolaise qui, désormais, est considérée, au regard de la sécurité opérationnelle, au sein de l'IATA (Association internationale du Transport Aérien). En ce sens, le Directeur Général Désiré Balazire a fait savoir que l'audit de renouvellement E-IOSA s'est déroulé du 10 au 14 juin 2019 et a démontré que Congo Airways a mis en œuvre un système efficace de gestion de la sécurité et de la qualité dans l'ensemble de la compagnie. Aussi, a-t-il tenu à rappeler les priorités de cette compagnie d'aviation, tout en rassurant à leurs passagers d'une bonne sécurité des vols qui, d'ailleurs, constitue la priorité de ladite compagnie.

«Le renouvellement E-IOSA de Congo Airways démontre que cette entreprise fonctionne selon les normes internationales de qualité et de sécurité et confirme, une fois de plus, notre engagement continu pour la sécurité et la qualité de toutes les opérations et services fournis à nos clients. La sécurité des vols et des passagers est notre priorité à Congo Airways», a-t-il soutenu, avant de renchérir qu'au pays, "Congo Airways est jusque-là la seule et l'unique compagnie aérienne à être certifié IOSA".

Désiré Balazire a ensuite rendu un vibrant hommage au Président de la République Félix Tshisekedi et à son Chef du Gouvernement Sylvestre Ilunga, pour avoir permis une nouvelle acquisition des aéronefs. Ce qui fait que des vols intercontinentaux seront bientôt lancés, a-t-il annoncé.

Il sied de rappeler que Congo Airways a été audité pour la première fois du 19 au 23 septembre 2017 et a été inscrite sur le registre des compagnies certifiées IOSA puis, par la suite, est devenue membre de l'IATA.

Ces audits sont effectués par des organisations ad hoc, indépendantes et accréditées par IATA. IOSA, par exemple, utilise des principes d'audit de la sécurité reconnus au niveau international et tous dérivés des standards de l'IATA et de l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale) ainsi que de meilleures pratiques du secteur aéronautique.

Le E-IOSE, par ailleurs, est un audit augmenté IOSA qui prend en compte les audits annuels de l'opérateur tant interne qu'externe, comprenant tous les standards et pratiques recommandés (ISARPS) de l'IOSA, afin d'assurer le contrôle conséquent de la conformité au cours de 24 mois qui séparent les audits IOSA, à travers un rapport et de performance déposé auprès de l'Audit organisation.