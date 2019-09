Soudan: La BM promet d'une assistance au Soudan

Khartoum — Le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr. Ibrahim Ahmed Al-Badawi a révélé que son ministère prévoyait d'augmenter les fonds alloués à l'éducation et à la santé dans le budget de l'exercice 2020, dans le cadre du programme gouvernemental visant à atteindre les objectifs de développement durable et de réduction de la pauvreté.

La Banque mondiale a promis d'aider le gouvernement soudanais à mettre en œuvre le programme de protection sociale et à fournir l'assistance technique requise pour soutenir les efforts du gouvernement dans ce domaine, en plus d'accroître les chances du Soudan de tirer profit des expériences de pays similaires dans la mise en œuvre de programmes de protection sociale.

Le ministre des Finances et la Banque mondiale ont discuté le plan du gouvernement en faveur de la paix, du développement et de la sécurité sociale au cours de la période à venir, au cours d'une réunion élargie qui s'est tenue, mercredi au ministère des Finances et à laquelle participait la ministre du Travail et du Développement social, Lina Al- Sheikh et la mission de la Banque mondiale.