Soudan: Madani informé sur l'activité de la Chambre nationale des importateurs

Khartoum — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Madani Abbas Madani s'est informé sur les activités de la Chambre nationale des importateurs et de son rôle au service de l'économie nationale et des défis de la réforme économique.

Lors d'une réunion avec la Chambre des importateurs, mercredi dirigée par le chef de la chambre, Ali Salah Ali, le ministre a souligné l'importance du partenariat avec les parties prenantes, en particulier le secteur privé.

Madani a indiqué que toutes les décisions et les politiques du ministère sur les produits de base seraient prises après étude et consultation avec les entreprises et les parties concernées.

Il a expliqué que le ministère travaillait avec les organismes compétents pour préparer ses politiques pour la période à venir afin d'élaborer un plan pour le programme d'urgence annoncé par l'État pour les (200) prochains jours.

Il a souligné les efforts déployés par le ministère pour lutter contre la corruption sous ses diverses formes et méthodes, en s'engageant à examiner le bilan des exportateurs et des importateurs, en plus de s'employer à ajouter de la valeur aux produits, en évoquant son souci de la qualité, des spécifications et de la lutte contre la contrebande, les enjeux des activités des entreprises du gouvernement.

Il a insisté sur l'importance de la coordination pour réduire le fardeau de la vie des citoyens.

Pour sa part, le président de la Chambre des importateurs a affirmé sa coopération absolue avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, en promettant d'interagir avec tous ses programmes et politiques en faveur de l'économie nationale et la création de partenariats solides entre les deux parties, soulignant leurs efforts sérieux pour réduire le fardeau de la vie, réduire le coût des biens stratégiques présentant un intérêt pour le citoyen et lutter contre la contrebande, appelant à l'organisation de l'importation dans la période à venir. Ailette