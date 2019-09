Burkina Faso: Filep 2019 - C'est parti pour la grand-messe de «la presse et de la liberté d'expression »

C'est sous le thème : « Des plumes, des micros, et des caméras pour une Afrique libre et unie » que les festivaliers de la 8e édition vont échanger.

Plusieurs activités sont au programme de cette édition : un colloque international, des expositions photos et de caricatures, des projections-débats de film, une soirée gala et remise du prix Norbert Zongo d'investigation et un concert musical de clôture.

Pour Boureima Ouédraogo, président du comité d'organisation, le Filep est une « tribune par excellence de revue critique des avancées démocratiques, des progrès économiques mais aussi d'interpellation sur les limites des politiques publiques, les entraves internes et externes au développement et les enjeux géostratégiques auxquels sont confrontés les États africains. Le Filep est bien plus qu'un festival.

C'est un véritable espace public interafricain de dialogue et de valorisation des bonnes pratiques et de co-construction d'une vision partagée de l'avenir du continent et de ses peuples ».

En choisissant de réfléchir sur la contribution des médias à l'unité africaine, le Filep, voudrait donc relancer un vieux combat, « celui d'inciter les nouvelles élites à reprendre le flambeau et à parachever l'œuvre de nos devanciers ».

Pour le comité d'organisation, dans cette bataille, l'information est devenue un enjeu de taille. Le défi majeur pour les médias africains est d'apporter surtout des alternatives aux clichés diffusés par les médias étrangers

« Loin de nous toute idée d'inviter à un journalisme de révérence et de propagande aveugle. L'ambition est surtout de questionner nos pratiques à l'épreuve des enjeux actuels de construction d'un nouveau leadership politique, économique, culturel et technologique à même de porter et concrétiser l'unité du continent et de rendre plus audible, sa voix dans la les grandes décisions qui engagent et influencent l'avenir du monde » estime M. Ouédraogo.

Ainsi, le comité d'organisation fonde l'espoir que des réflexions sortiront des propositions et des pistes d'actions à même de faire renaître l'espoir d'une Afrique unie, libre et conquérante.

A l'occasion de la cérémonie d'ouverture un hommage a rendu au regretté journaliste béninois, Maurice Chabi. Après une minute de silence en son honneur, les participants ont rendu des témoignages sur la vie de l'homme.

Pour le parrain de la présente édition, Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale, c'est « avec un réel plaisir et un agréable devoir » qu'il a accepté accompagné la présente édition.

« Par ma voix, le parlement burkinabè réaffirme sa fierté d'être associé à ce rendez vous biennal des femmes et hommes de médias ainsi que des défenseurs des libertés d'expressions et de presse » a-t-il fait savoir.