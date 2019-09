Gabon: Krotal, invite Ba'ponga pour la célébration de ses 30 ans de carrière

Ba'ponga, sera l'un des hôtes du rappeur camerounais Krotal, qui va fêter ses 30 ans de carrière, du 03 au 11 Octobre prochain au Cameroun.

L'anniversaire des 30 ans de présence dans le gamme camerounais et Africain de Krotal sera une fête toute particulière. Elle verra la présence du plusieurs artistes et frères d'armes. Parmi eux, on va compter la présence du Rappeur gabonais Ba'ponga.

Ce dernier, ne cache pas sa joie à l'idée de participer à cette fête du RAP Africain. Comme on peut si bien le lire dans un de ses récents posts sur sa page Facebook. "Avec honneur et fierté, je serais avec des légendes du RAP francophone pour laisser parler la musique et fêter les 30 ans de carrière de Krotal... ", s'est réjoui Ba'ponga en informant ses milliers d'abonnés Facebook. L'artiste profitera de cette aubaine, pour faire vibrer ses fans du pays des Lions Indomptables.

Ledit anniversaire va se dérouler sur trois dates : les 03, 04 et 11 Octobre 2019. Ce sont les salles de l'Institut Français de Douala et Yaoundé qui vont recevoir l'évènement. Outre Ba'ponga, on va compter la présence d'une autre légende du RAP Africain, qui n'est autre que "Didier Awadi". Les deux hôtes de marque de Krotal, profiteront peut-être de l'occasion pour interpréter leur collaboration qui est intitulé "Appelle-moi personne". Un titre tiré du troisième album de Ba'ponga " Or'Felin D'Art Mur ", sorti en 2013. La fête promet d'être belle !