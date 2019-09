Guinée: Labé - La chambre régionale de commerce visité par des voleurs

Le siège de la chambre régional de commerce a reçu l'indélicate visite de quidams la nuit dernière, quidams qui ont pris soin d'emporter tout ce qui pouvait leur valoir de l'argent. Selon le constat fait, les visiteurs se seraient attaqués au système d'antivol de l'une des fenêtres qu'ils ont détruit pour s'introduire dans le local inauguré il y a seulement quelques mois.

Elhadj Amadou Daka Diallo , le président de l'institution a expliqué que si les autres bureaux ont été visité, c'est surtout le sien qui a été pillé et délesté d'un téléviseur au format moderne, d'un appareil de climatisation et sa commande et de 4 millions, une somme que devait recevoir un commerçant et qui se trouvait là depuis peu de temps.

Les bandits ont perdu sur place une machette qui servira sans doute de pièces à conviction.

La gendarmerie a été alertée par le président de la chambre ainsi que la chambre nationale de commerce ; à qui rapport à été fait que l'antenne locale était ans vigile depuis.

Interrogé sur comment se fait-il qu'une telle institution soit sans vigile, le président de la chambre régionale de commerce sans langue d bois a expliqué que son équipe misait sur la mitoyenneté avec la radio rurale qui elle est tout le temps sous surveillance des forces de l'ordre mais entend remédier à cette situation aussitôt .

Chose encore plus étonnante, le siège de la chambre de commerce est à 3 mn de la gendarmerie départementale et de la brigade de recherche et est situé entre la résidence du préfet et le palais de justice.