Sénégal: La traversée Dakar-Gorée - 600 nageurs pour la 32è édition

La 32è édition de la traversée Dakar-Gorée aura lieu le dimanche 29 septembre prochain.

Pour la 32è édition de la traversée Dakar-Gorée, 600 nageurs sont attendus à Dakar, a annoncé Lamine Ndoye le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de la Natation et de Sauvetage. Les organisateurs informent également que les mesures adéquates sont prises pour le bon déroulement de la compétition. 30 pirogues seront déployées pour guider les nageurs.

D'après Lamine, la compétition sera répartie en 2 courses. La course A sur une distance de 5200 m et la course B sur une distance de 4500 m.

« La course A est réservée aux licenciés de la Fédération. Quant à la course B, elle regroupe le plus grand nombre de participants, des amateurs pour la plupart », a expliqué Lamine Ndoye.