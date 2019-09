Angola: Des hommes d'affaires sud-africains désirent d'investir au pays

Cap (Afrique Du Sud) — Des hommes d'affaires qui participent au Forum international sur l'Agro-Commerce et l'Ecotourisme, qui se tient dans la ville du Cap, ont manifesté jeudi l'intérêt d'investir en Angola.

Il y a assez d'opportunité d'affaires et de partenariat, estiment les hommes d'affaires des deux pays dans ce forum organisé conjointement par l'Agence angolaise d'Investissement Privé et de Promotion des Exportations (AIPEX) et la Chambre de Commerce et d'Industrie sud-africaine (CACIAAS).

Selon ces hommes, l'octroi facile de visas pour l'entrée en territoire angolais et les politiques économiques d'encouragement à l'investissement privé motivaient les investisseurs sud-africains

«Des investisseurs, en provenance de différentes régions sud-africaines, se déplacent et viennent jusqu'à la ville du Cap pour se renseigner davantage sur les reformes en cours en Angola », a affirmé l'un des représentants de la CACIAAS, Kilson Kalanda.

De son côté, Carlos Vaguy, un des responsables de la ferme angolaise « Pérola do Kikuxi », soulignant la nécessité d'élargir le marché, a estimé que les sud-africains étaient en mesure de le faire, voire de mettre en place des nouvelles affaires.

Pour sa part, l'administratrice de l'AIPEX, Sandra Dias dos Santos, a mis en relief l'intérêt manifesté par les hommes d'affaires sud-africains d'investir en Angola.

« La présence notable des entrepreneurs et d'investisseurs et une preuve du succès de cet événement », a-t-elle affirmé.

Elle a fait savoir que l'Institut de Gestion d'Actifs et des Participations de l'Etat (IGAPE) avait profité de la tenue du forum pour expliquer aux participants le Programme de Privatisations (Propriv) en cours en Angola.

Suggérer des moyens et des outils de contribution à l'Ecotourisme pour le développement macroéconomique de l'Angola et de l'Afrique du Sud, et encourager les citoyens sud-africains à réaliser le tourisme en Angola, tels sont les objectifs du forum marqué par des débats sur les reformes en cours en Angola.