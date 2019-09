Angola: La sécheresse affecte plus de 9.000 personnes à Moxico

Luena — Plus de neuf mille personnes sont touchées par les conséquences de la sécheresse dans les municipalités de Bundas et Luchazes, dans la province de Moxico, a informé mercredi, à Luena, la directrice du Bureau d'Action sociale, famille et égalité des genres, Leonora Bimbi de Morais.

Prenant la parole au terme de la 2e session ordinaire du gouvernement de Moxico, la responsable a expliqué que les victimes, au total 8.000, étaient localisés dans les communes de Mussuma Mitete, Ninda et Chiúme, dans la municipalité des Bundas, et les plus mille résidaient à Luchazes.

Pour venir en aide aux victimes, le gouvernement a préparé un don de divers produits alimentaires, intrants et semences agricoles, a-t-elle ajouté.

Selon la source, neuf tonnes des produits alimentaires ont été collectés lors de la campagne organisée dans la ville de Luena, en faveur des victimes de la sécheresse dans la région (Est d'Angola).

Vu que l'accès est difficile dans cette zone, la distribution des produits à la population a compté sur l'appui des Forces armés angolaises (FAA).

Selon l'administrateur de la municipalité des Bundas, Bento Luembe Paulino, bien qu'il n'y ait pas encore de cas de décès à cause la faim, la situation demeure en effet critique, car la population est en train de se nourrir des fruits sauvages.

Il a déclaré que le manque de précipitation avait conditionné négativement les résultats de l'agriculture familiale.