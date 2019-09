Angola: Le pays participe à la réunion sur le changement climatique

Windhoek — L'Angola participe jeudi (26) à Windhoek, capitale de la Namibie, au Conseil des ministres du Centre de l'Afrique Australe pour la science et les services sur l'adaptation au changement climatique et la gestion durable des sols (SASSCAL).

Maria do Rosario Bragança Sambo, ministre de l'Enseignement supérieur, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, dirige la délégation angolaise à l'événement, qui signera deux documents, notamment le traité et la déclaration commune du SASSCAL.

En Angola, le SASSCAL est coordonné par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation et son nœud national est situé dans la province de Huambo.

L'Angola, qui a rejoint la plateforme en 2009, a bénéficié de 19 bourses d'études pour la période 2013/2018, dont deux doctorats, 12 masters et le reste de premier cycle.

La remise en état de 21 stations météorologiques automatiques relevant de l'Institut météorologique national (INAMET), dans les provinces de Namibe, Huila et Cunene, fait partie des avantages de l'adhésion de l'Angola au SASSCAL.

En outre, l'amélioration des conditions de travail dans les parcs de Cameia, Bicuar, Iona, Kusseque (Tchitembo), Caiundo et Tundavala, avec l'installation de six observatoires, ainsi que des publications scientifiques et des articles rédigés avec la participation de chercheurs angolais.

Ces infrastructures d'appui à la recherche scientifique permettent d'obtenir des données relatives à la physique de l'atmosphère (température, précipitations et humidité relative).

Lors de la première phase de mise en œuvre du SASSCAL, qui s'est déroulée de 2013 à 2018, l'Angola disposait d'un financement de 23 millions d'euros.

Dans la deuxième phase, qui doit démarrer après la réunion de Windhoek, 10 millions d'euros sont réservés à l'Angola pour le développement de la recherche proprement dite, auxquels s'ajoutent 3 millions d'euros supplémentaires consacrés au renforcement des capacités, à la capacitation des cadres et des infrastructures.