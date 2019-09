Afrique: FIFA the best - Quand "la démocratie" prend le pas sur la performance des joueurs

Lionel Messi, l'International argentin a été désigné ballon d'or FIFA le lundi 23 septembre 2019 à Milan en Italie pour le compte de la saison 2018-2019. Cette autre distinction de la FIFA suscite une vive polémique dans l'univers du football, d'autant plus que l'Égyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané se sont positionnés respectivement à la 4e et 5e place du classement.

Les sélectionneurs nationaux, les capitaines et hommes de médias ont été les faiseurs de "Roi". Le vote cumulé des trois entités a couronné Lionel Messi avec 46 points, contre 38 pour Cristiano Ronaldo et 36 pour Virgil van Dijk, le défenseur de Liverpool. Les vainqueurs de la Champion's League 2019 avec Liverpool, Mohamed Salah et Sadio Mané ont obtenu respectivement 26 et 23 points.

Le mode de désignation du ballon d'or FIFA étant "démocratique", il ne reflète pas très souvent la réalité du rectangle vert. "La démocratie" a pris le pas sur la performance des joueurs. Le choix par vote fait oublier la performance des joueurs. Les votes étant parfois souvent suggestifs , d'un entraineur à un autre ; d'une capitaine à un autre. C'est donc à juste titre que Samuel Eto'o s'est offusqué avant le début de la cérémonie. « Les meilleurs pour moi sont Mohamed Salah et Sadio Mané (... .) mais ils ne sont pas là », avait réagi le Camerounais.

Ce mode de désignation a toujours fait objet de polémique. Pour cette édition, elle suscite matière à débattre. Surtout dans la composition de l'équipe type de la saison 2018-2019. Mohamed Salah et Sadio Mané n'ont pas été élus dans la composition par les 23 000 footballeurs professionnels issus des 68 pays. Et pourtant, ils ont fini au pied du podium pour le ballon d'or. Mohamed Salah et Sadio Mané ont été co-meilleurs buteurs ( 22 buts) de la Premier League (Championnat d'Angleterre) avec le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.