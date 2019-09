Ile Maurice: Rose-Belle - Lancement d'un «Neighbourhood Watch» au morcellement Les Résidences

Les résidents du morcellement Les Résidences, à Rose-Belle, viennent de prendre les choses en main. Cela, en ayant recours à une formule qui a fait ses preuves dans plusieurs localités du pays : la création d'un Neighbourhood Watch.

La cérémonie de lancement de ce système de surveillance s'est déroulée le vendredi 30 août avec la collaboration de la police. L'événement a eu lieu à la résidence de Manjor Bhims.

Le président du concept, Bhujun Soomangalsing Gyan, après avoir accueilli les membres, a fait un bref historique du Neighbourhood Watch du morcellement Les Résidences et a élaboré sur sa mission et sa vision. Après avoir énuméré les problèmes rencontrés par les habitants, il leur a demandé de s'unir et de proposer des solutions. Parallèlement, a-t-il souligné, «nous devons constamment demander conseil et assistance à diverses autorités concernées».

Le Neighbourhood Watch est un système de surveillance 7/7 mis en place avec l'aide de la police. Nombreux, d'ailleurs, ont été les effectifs du poste de police de Rose-Belle qui se sont déplacés. De plus, quelques-uns, sous la super- vision et les conseils de l'ASP Bholah et de l'inspecteur Jayeprokash ont parlé de plusieurs aspects de la sécurité. Celle-ci est assurée par plusieurs agents répartis dans différentes unités : Safe City Project, Crime Prevention Unit, Anti-Drug and Smuggling Unit, Police de l'Environnement, entre autres.

Les présentations ont été suivies par le lancement officiel du Neighbourhood Watch et le dévoilement des panneaux qui ont été placés à divers endroits dans le morcellement. Ceux-ci comportent des numéros de contact et signalent l'existence du groupe de surveillance. Ces panneaux ont été remis aux membres présents pour qu'ils soient placardés en évidence sur leurs murs et à d'autres points afin de créer un effet dissuasif.

Les buts recherchés ont trait à la sécurité des résidents, à l'embellissement de l'environnement, à unir les résidents entre eux.