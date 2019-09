Congo-Brazzaville: Humour - A 5 ans, Malika s'impose déjà dans l'univers du stand up congolais

Petite de par son âge et son physique, Malika Kibamba Bioko est une jeune humoriste qui émerveille le public à l'allure des grands.

Très audacieuse et expérimentée, la jeune coqueluche de l'humour congolais ne cesse de surprendre les amoureux de cet art grâce à son talent inné. Dépuis qu'elle s'est lancée dans la pratique de l'humour, Malika est devenue une vraie star puisque ses portraits font le tour des réseaux sociaux et cumulent des milliers de likes.

Elle se différencie des autres par rapport aux thèmes. En effet, elle aborde en kituba, lingala et le français, les faits sociaux vus par un enfant. Malika fonde ses sketchs sur le quotidien de son père et sa maman, le comportement de sa grand-mère, les souffrances des enfants, la vie scolaire, la musique, bref, l'étoile montante de l'humour congolais taquine et éduque tout le monde dans ses textes.

Dégagée et curieuse, la plus jeune comédienne et protégée du collectif Brazza comedy show abasourdit son entourage au quotidien. « Malika est une fille exceptionnelle. Nous l'avons découverte en janvier lors de notre spectacle Bonana 2019. C'était comme un jeu parce qu'elle n'était pas programmée, mais j'avais tout d'un coup détecté l'immense talent qui somnolait en elle. Aujourd'hui, je suis très content et je sais qu'elle est capable de faire plus et surprendre les spectateurs », a déclaré Junior de Mat, manager de Brazza comedy show.

Malika en spectacle dimanche

Afin de mettre en évidence son art et satisfaire ses fans, la petite Malika va clôturer les vacances à travers un spectacle unique qu'elle animera ce 29 septembre au Centre culturel russe.

Ce spectacle personnel, le premier de sa jeune carrière, sera sans nul doute un véritable moment de communion entre elle et le public. La jeune comédienne sera accompagnée d'Eloïme, Odile et Lauricia, trois autres enfants qui évoluent au Brazza comedy show. « J'invite les élèves ainsi que leurs parents à venir m'assister et me soutenir ce dimanche avant de repartir pour l'école. Ceux qui ne viendront pas risquent d'échouer à la fin de l'année scolaire », nous a lâché Malika après la séance de répétition.

Pour bien réussir ce spectacle, ces quatre artistes ont promis de parler de tout, particulièrement du stress qu'endurent les parents à l'orée de la rentrée scolaire, tout en faisant un clin d'œil aux enfants vulnérables.

Malika compte beaucoup sur le soutien de son père et sa mère du fait qu'elle est pour l'instant la fille unique. Sa maman, Fatimé Chatima, estime que son enfant doit émerger dans l'humour. « L'art est un facteur capable de changer beaucoup de choses et je la soutiens totalement; ce qu'elle fait aujourd'hui pourra impacter la vie d'autres enfants », a-t-elle affirmé.