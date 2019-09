Congo-Brazzaville: ARTs plastiques - Mernat Emillia Itoua, un talent prometteur

Du haut de ses 25 ans, Mernat Emillia Itoua est passionnée de la peinture depuis sa tendre enfance. Après son retour à Brazzaville pendant un séjour de cinq ans, partagé entre la Côte d'Ivoire, le Togo et la France, elle s'est lancée dans le monde de l'art.

« Depuis toute petite, j'aimais le dessin, les couleurs. Une fois, j'avais accompagné mon père à Kinshasa pour une réunion avec ses partenaires. J'étais dans un coin de la salle en train d'observer un beau tableau que j'avais envie de reproduire. On m'a alors tendu un crayon et une gomme, et je l'ai fait. Suite à ce succès de jeunesse, j'ai tout de suite été mise en contact avec l'artiste peintre Tatiana Tsolo », a-t-elle expliqué.

A ses débuts, la jeune peintre a été encadrée pendant deux ans par Tatiana Tsolo, une artiste peintre congolaise assez connue pour ses œuvres, et Ghislain Binoueta qui l'ont appris les techniques de l'art. Douée pour le dessin, Mernat Emillia Itoua a assisté et participé à plusieurs expositions internationales, principalement au Congo et en France où ses tableaux ont été, à la grande surprise, primés.

Ses œuvres attirent sans doute des visiteurs par la finesse de ses dessins. Cette artiste dont l'art n'a plus de frontière et aucun secret séduit de plus en plus des collectionneurs d'œuvres d'art. A Dallas, où elle poursuit ses études, elle continue de peindre, cherchant des moyens pour intégrer la culture congolaise dans cet univers. Elle s'inscrit dans la lignée des artistes peintres congolais contemporains qui, par leur bravoure et leur talent, font la promotion de cette culture à travers le monde.

Considérée comme ambassadrice de cette culture, elle signe ses tableaux "Mime", représentant les initiales de son nom et prénoms Mernat Emillia Itoua. Son pseudonyme, dans la langue française, signifie également un genre de comédie où l'acteur présente l'action ou les sentiments par les gestes.

Pour elle, la vie est une comédie où chacun joue un rôle à sa manière et dans celles-ci, elle préfère le pinceau à la parole pour exprimer ce qu'elle ressent. « Mes peintures reflètent beaucoup l'art de mon pays d'origine avec lequel je garde toujours un lien étroit. Ma préoccupation pour l'heure est de participer à plusieurs ateliers internationaux pour me perfectionner et m'affirmer davantage dans le contexte international », a-t-elle fait savoir.

Outre l'imagination, la jeune artiste peintre congolaise concentre ses toiles sur les faits de société, les paysages naturels. Elle met au centre de sa créativité le quotidien de la femme africaine ou encore de l'enfant africain qui, sans eau potable, sans électricité, est obligé de courir et sauter dans des marigots pour accompagner sa mère dans les champs. « Mes tableaux ne sont pas tristes, car je représente beaucoup sur mes toiles la joie, à travers des scènes de liesse et de danse. Ce qui me rapproche énormément de la culture de mon pays, où la danse reste présente quel que soit le contexte », renchéri Marnat Emillia Itoua.