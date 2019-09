Congo-Brazzaville: Programme-télé - Weilfar Kaya apparaît dans "Fort Boyard Afrique 2019"

L'humoriste congolais figure parmi les cinquante célébrités africaines du continent et même de la diaspora, qui ont participé à la mythique émission de divertissement française en diffusion, depuis le 21 septembre, tous les samedis à partir de 20h 30 sur Canal+.

Weilfar Kaya fait partie des humoristes congolais qui font preuve de professionnalisme et de dynamisme dans l'univers de l'art, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Aujourd'hui, sa participation dans "Fort Boyard Afrique" lui confère encore plus de palmarès.

Si participer à cette émission revisitée, produite et mise en version africaine lui paraissait surréaliste, Weilfar Kaya a, néanmoins, vécu l'une des plus belles aventures de sa vie.

« Fort Boyard est une émission que je suivais depuis tout petit à la télé. Aujourd'hui, j'ai participé à son tournage avec plus d'excitation et d'engouement. Cela a été une aventure fantastique, une expérience inoubliable. Heureusement pour moi, durant le tournage, j'ai pu avoir des clés. C'est l'une de mes plus belles expériences. Si c'était à refaire, je me prononcerai tant de fois », a déclaré l'artiste.

La première émission d'aventure du continent

La version africaine de "Fort Boyard" affiche plus de douze nationalités (Congo, Mali, Cameroun, Gabon, Togo, Niger, Côte d'Ivoire... ) ayant effectué le déplacement pour rejoindre le célèbre Fort, en Charente-Maritime (France).

En effet, cela fait quatre ans que la direction de Canal + Afrique avait eu un coup de cœur pour le format rassembleur de "Fort Boyard". Coproduite par Canal+, Vidéorama et Adventure line productions, "Fort Boyard" n'est autre chose qu'une révisitation de cette-dernière, émission de divertissement qui met en compétition plusieurs personnalités célèbres pour le bien des associations.

Et donc, pour cette production, les cinquante personnalités (en sport, musique, humour, journalisme... ) venues de toute l'Afrique ont accepté de jouer le jeu. Elles ont dû tester leur courage, vaincre leurs peurs et exécuter des épreuves éprouvantes et spectaculaires telles que sauter dans le vide, nager en apnée ou en compagnie de crocodiles, côtoyer des tigres, serpents et mygales... , avec un objectif commun : se surpasser ensemble pour tenter de décrocher l'argent pour les associations caritatives africaines qu'elles soutiennent. Parmi ces célébrités, on compte Magique système, Mani Bella, Locko, Singuila, Les Toofan, Issaka Sawadogo, etc.

Entre rire et angoisse, les équipes en compétition sont encouragées par un trio d'animateurs de choc : le chef Michel Gohou, le maître Yaya interprété par Valéry Ndongo et le maître du Fort avec Haussman Vwanderday Dayanga.

Plus qu'un divertissement, une culture commune

En déboursant un gros budget pour s'offrir dix émissions tournées en quatre jours, Canal + Afrique visait avant tout à rassembler le continent autour d'une culture, une seule pour tous.

« Cette émission, c'est un message politique fort que nous partageons à toute l'Afrique. Entre pays africains, il se construit, de plus en plus, des relations de partenariats politiques ou économiques mais quasiment pas une culture commune. La culture, c'est ce qui nous unira le plus, parce que ça parle directement au cœur », a martelé la production.

Par ailleurs, ayant côtoyé d'autres nations lors de cette aventure gigantesque, Weilfar Kaya a affirmé: « Durant les épreuves, chacun était joyeux et très enthousiaste malgré la peur au ventre. Nos différences se sont effacées en laissant place à un seul langage sur un même rythme. Eh oui ! Cette émission fera bouger l'Afrique ».