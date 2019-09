Togo: "New deal" entre Koutéra et les médias !

Pendant 10 mois, plusieurs médias togolais (de Lomé et de l'intérieur du pays, toutes catégories confondues) auront à accompagner le ministère de l'Agriculture et de la Production animale et Halieutique, et surtout les producteurs togolais à faire connaitre le fruit de leurs efforts aux yeux de l'opinion nationale mais aussi internationale.

Pour rendre effectif ce collaboration pour leur bonheur de l'agriculture togolaise, une signature de contrat (de 10 mois) entre le ministère et les médias partenaires a eu lieu ce Jeudi 26 Septembre à Lomé.

Exposant les motifs d'un tel partenariat qui se veut une première expérience avant qu'il ne s'étende à d'autres médias togolais le ministre de l'Agriculture et de la Production animale et Halieutique, Noël Koutéra Bataka, a indiqué qu'il est question pour ces médias de « communiquer sur l'action publique dans ce secteur vitale de l'économie togolaise, soutenir les producteurs ». Les premiers choisis auront, toujours d'après les mots du ministre, à travailler en allant à la rencontre des producteurs et des techniciens agricoles, en rapportant de l'information, rien que de l'information pour le bonheur du secteur », ainsi, ils rendront un service à tous les braves qui se sont mis au service de la production agricole au Togo.

Il est à noter que cette cérémonie a été couplée avec celle de la présentation aux hommes de médias de l'opération Téléfood en cours d'organisation pour le compte de l'édition 2019 de la Journée Mondiale de l'Alimentation, le 16 Octobre prochain.