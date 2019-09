Togo: Le pays vise grand, Les producteurs de café et cacao de Kpélé pour commencer

La 23ème édition de Téléfood aura bel et bien lieu au Togo, à l'occasion de l'édition 2019 de la Journée Mondiale de l'Alimentation. L'information a été apportée aux journalistes ce Jeudi 26 Septembre 2019 au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à Lomé, parallèlement à celle de la signature d'un partenariat avec les médias.

Dans la dynamique du thème de la précédente édition, « Agir pour l'avenir. La Faim zéro en 2030 c'est possible », les autorités en charge de l'agriculture au Togo visent grand, pour cette édition. Des mots du ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, l'opération Téléfood est une campagne qui « a pour principe, la mobilisation de l'opinion nationale avec la mobilisation de ressources pour soutenir quelques communautés vulnérables ».

Et au Togo, pour cette édition, assure le premier responsable du portefeuille de l'Agriculture, « nous avons fait le pari d'être ambitieux cette année ».

Ainsi, poursuit-il, « généralement le Togo reçoit une modeste contribution de 1,5 million de F cfa de la FAO, pour l'opération Téléfood. Une caravane s'organise, quelques sociétés de la place contribuent et on achète quelques équipements pour quelques regroupements et on célèbre ainsi la lutte contre la faim. Nous estimons qu'on peut faire mieux. C'est pour ça nous avons voulu lancer cette campagne pour mobiliser des sponsors nationaux et internationaux pour financer une masse critique d'entrepreneurs dans un schéma innovant où on peut amener 1.000 entrepreneurs à faire le diagnostic de leur talent, de leurs compétences, en deux semaines, les amener à développer leur initiative entrepreneuriale et leur capacité entrepreneuriale, à coproduire, transformer, mettre sur le marché et faire de la restauration et tout ceci dans un schéma organisationnel qui a été mis en place par un enseignant chercheur et avec un autre système de jeu didactique qui rend la chose ludique mais coopérant, afin d'amener une masse critique de 16.000 autres personnes derrières à pouvoir accès à de l'information pour améliorer la production ».

Il est donc certain que « c'est l'utilisation d'un ensemble de jeu et d'instruments numérique qui est envisagé » et que « cette opération devra nous coûter un peu chère mais nous croyons si l'envie et la volonté d'agir est partagée, il est possible de mobiliser cela ».

Dans sa faisabilité, cette réalisation de Téléfood 2019 dans un nouveau schéma au Togo se fera de « manière itinérante sur l'ensemble du territoire et va commencer par la préfecture de Kpélé autour du bassin de la production de café et cacao ». M. Koutéra Bataka promet qu'il y aura ensuite un cheminement en le répliquant sur l'ensemble du territoire national.

Avant l'opération Téléfood, le ministère de l'Agriculture envisage déjà le 03 Octobre 2019 « organiser une rencontre avec les potentiels partenaires et sponsors pour mieux leur présenter cette opération, afin de susciter leur intérêt et aussi une soirée collecte autour du 16 et 18 Octobre pour que tous les donateurs puissent publiquement faire leur avance dans le sens de la transparence, de l'effort collectif que chacun voudra faire ».

On peut comparativement aux précédentes éditions au Togo, dire qu'il s'agit d'un agenda un peu plus lourd pour le gouvernement.