Sénégal/Egypte: Ligue des Champions - Génération Foot réfute une délocalisation du match face au Zamalek

Génération Foot a été saisie officiellement par le Zamalek pour repousser et délocaliser le match retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions.

Grosse performance pour Génération Foot qui a pour ambition principale, cette année, d'atteindre la phase de poules de la Ligue africaine des clubs champions. Le club sénégalais a frappé un grand coup le 15 septembre dernier en disposant d'un grand d'Afrique, le Zamalek (2-1). Reste maintenant à confirmer cette performance lors de la phase retour, qui va se jouer ce samedi, au Caire.

Le Zamalek veut jouer dimanche à Alexandrie

Alors que cette rencontre est initialement prévu ce 28 septembre dans la capitale égyptienne, le Zamalek compte bien repousser le match à dimanche et le délocaliser à Alexandrie. En effet, selon Record, les Egyptiens ont demandé le report du match d'un jour mais aussi sa délocalisation. Ils ont ainsi proposé la date du dimanche mais aussi la ville d'Alexandrie. A en croire la même source, les dirigeants de Génération Foot se sont opposés à ces changements. Aussi a-t-il été décidé d'envoyer un courrier est à Zamalek et à la CAF pour signifier l'intention de jouer le match à la date et au lieu indiqués.

« Il n'en est pas question. L'information a circulé ici dans les réseaux sociaux. Dans un premier temps, nous avons cru à une blague. Ainsi, quand on a été saisis officiellement, on n'en revenait pas », rapporte le Directeur de la Communication de Génération Foot. Talla Fall poursuit : « A notre niveau, on n'a même pas cherché à savoir à quoi jouent les dirigeants de Zamalek. On est plus que jamais motivés à jouer ce match le samedi. Il n'est pas question de changer ni la date ni le lieu. On est bien dans notre hôtel et on a pris toutes les dispositions pour que notre équipe joue ici au Caire. On ne va pas céder à la pression encore moins à l'intimidation ».