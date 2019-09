Burkina Faso: Oudalan - Le secrétaire provincial de la NAFA assassiné

Au moment où nous mettions sous presse, nous avons reçu de la Nouvelle alliance du Faso (NAFA) un communiqué faisant état de l'assassinat de Yehiya Maïga, ex-conseiller municipal de la commune de Gorom-Gorom par des individus armés non identifiés. C'était dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 septembre 2019.

La Nouvelle alliance du Faso (NAFA) a le profond regret d'annoncer le décès du camarade Yehiya Maïga, fonctionnaire de l'Etat en activité au ministère de l'Agriculture, Secrétaire général de la section provinciale de la NAFA de l'Oudalan et ex-conseiller municipal de la commune de Gorom-Gorom.

Le camarade Yehiya Maïga a été lâchement assassiné à Gorom-Gorom à son domicile par des individus armés non identifiés dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 septembre 2019 aux alentours de 23-24 heures.

En cette douloureuse circonstance, la Nouvelle alliance du Faso présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée, à tous les filles et fils de l'Oudalan et à toute la section provinciale de la NAFA.

La NAFA, consternée par cette grande perte politique au sein du parti, condamne énergiquement cet acte barbare que rien ne saurait justifier. Elle invite les autorités du pays à œuvrer davantage à mettre tout en œuvre pour impliquer tous les filles et fils du Burkina Faso pour garantir la paix, la sérénité, la sécurité des personnes et des biens et la cohésion sociale.

Paix à l'âme du regretté !

Que Dieu, le Tout-puissant, rende justice, et qu'Il protège la terre libre du Burkina Faso !

Ouagadougou, le 26 septembre 2019

Ambassadeur Universel De La Paix