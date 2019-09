Burkina Faso: Exploitation des ressources minérales - La SAMAO explore les pistes de l'industrialisation de l'Afrique

La 4e édition de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest se déroule du 26 au 29 septembre 2019. Au Centre international de conférences de Ouaga 2000, le top de départ des activités a été donné par le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré. « L'exploitation des ressources minérales et opportunité d'industrialisation de l'Afrique » est le thème du présent rendez- vous annuel de Ouagadougou qui a pour pays invité d'honneur le Canada.

La SAMAO est un véritable filon pour le développement du secteur minier burkinabè et africain. Elle est en effet un espace de mobilisation des décideurs ouest-africains et des investisseurs autour des enjeux liés aux politiques et aux pratiques minières en Afrique en général et au Burkina en particulier. Elle se tient chaque dernière semaine du mois de septembre.

La quatrième édition, placée sous le haut patronage du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a pour thème : «L'exploitation des ressources minérales et opportunité d'industrialisation de l'Afrique ». Le choix du thème, explique-t-on, tient au fait que, malgré le boom minier, avec de bonnes performances du secteur des industries extractives, les retombées socio-économiques restent faibles. Il s'agira donc pour les participants, venus d'une vingtaine de pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, d'échanger et de définir des stratégies pour renforcer les interactions entre l'exploitation des ressources minérales et l'industrialisation du continent africain.

Pour le chef du gouvernement burkinabè, l'exploitation minière doit davantage contribuer au développement d'autres types d'industries telles les raffineries, la sidérurgie, etc. Sur ce, Christophe Dabiré assure que le gouvernement burkinabè ne ménagera aucun effort pour asseoir un climat favorable au développement et à l'accompagnement des sociétés minières. « C'est cela sa mission régalienne, et la vision du président du Faso va aussi dans ce sens », a-t-il expliqué.

De l'avis du ministre des Mines et des Carrières, Oumarou Idani, le thème de la présente édition sonne comme l'occasion rêvée pour l'ensemble des participants de faire des propositions en vue de la mise en œuvre de projets structurants et intégrés pour accélérer l'industrialisation du continent. Mais l'exploitation minière, poursuit-il, va véritablement profiter aux économies africaines si celle-ci est accompagnée d'un programme d'industrialisation conséquente se situant aussi bien en amont qu'en aval de l'activité minière. En amont, il explique que le développement des industries manufacturières, des industries agro-alimentaires ainsi que de celles produisant des biens et services pour la recherche est nécessaire à une meilleure insertion de l'exploitation minière dans l'économie nationale. En aval, le ministre Idani souligne que l'existence des industries de transformation de produits miniers permettra d'accroître la valeur ajoutée de l'activité minière.

Le Canada, pays invité d'honneur de la 4e édition du SAMAO, est le 5e producteur mondial d'or avec ses 200 mines industrielles et 7000 sablières et carrières qui contribuent à la performance de son économie. Le pays de la feuille d'érable est bien actif dans le secteur minier burkinabè, avec ses 7 grandes mines industrielles sur les 13 que compte notre pays. Une sacrée expérience que le Canada va partager avec les participants à travers une foire d'exposition, des rencontres B to B et des débats sous forme de panels. Malgré le contexte sécuritaire du Burkina, la représentante du pays invité d'honneur, Paula Caldwell, a assuré que le Canada va toujours coopérer avec le Burkina.

Une série d'activités sont au programme de ses trois jours de rencontres : une foire/exposition ouverte aux institutions et entreprises minières, aux fournisseurs de services et aux structures de géo-services du Burkina et de l'international ; des excursions pour découvrir les sites miniers ou des carrières ; des rencontres B to B pour offrir des opportunités d'affaires aux participants et aux exposants, etc.

La Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest est organisée par le ministère des Mines et des Carrières en partenariat avec la Chambre des mines du Burkina (CMB) et l'Association des carrières du Burkina (ACAB).