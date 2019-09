Bénin: Ulrich Quenum - Le Béninois change d'écurie et changera de destination

C'était l'homme fort de la deuxième partie de saison de Gbohloe-su (D1 Togo). Après une saison, Ulrich Quenum va déposer dans les jours à venir ses valises dans un nouveau club. Et ce grâce à World Star Management.

En effet, le milieu de terrain béninois vient de rejoindre l'agence World Star Management. Celle de l'agent togolais Hughes Rhodes qui va lui permettre de toucher de nouveaux horizons. Afin de monnayer son talent ailleurs.

Grâce à son travail et son abnégation, Ulrich Quenum (23 ans) rejoint cette agence de renom. Et, il peut se targuer d'être le premier joueur béninois à y signer. Un talent qui ne laisse pas indifférent Yenke Claude, son ancien entraîneur à Gbohloe-su (désormais ex entraîneur du club).

« C'est un joueur complet, il joue très bien des deux pieds et sa première qualité est qu'il comprend plus vite que les autres », a-t-il déclaré à Bénin Football. Avant de poursuivre : « C'est un joueur poli, ce qui n'est pas rien, discipliné et techniquement, il est au-dessus du lot ».

Le joueur ne manque pas de prétendants. Des équipes en Belgique, Slovaquie et en Tunisie sont à l'affût du béninois.

Notons que World Sport Management s'y connait dans le domaine. Elle gère des joueurs confirmés comme Georges Mandjeck (Maccabi Haifa), Michael Ngadeu (Slavia Prague). Outre ces joueurs, il y a des jeunes joueurs comme les maliens Aly Malé (Udinese) et Lassana Ndiaye (CSKA Moscou).