Afrique: Ligue des Champions - La JSK à Conakry pour revenir avec la qualification

La JS Kabylie vient de connaitre un coup d'arrêt en championnat avant le déplacement à Conakry pour le match retour du dernier tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique.

Le sommet de la 5e journée de la Ligue 1 algérienne entre la JS Kabylie et le CR Belouizdad n'est pas allé à son terme. Et pour cause, des supporters des Jaune et Vert, visiblement énervés après le 3e but encaissé dans leur stade, ont envahi le terrain causant l'arrêt définitif de la partie.

Mais au-delà de ces scènes désolantes qui devraient valoir à la JSK une lourde sanction, c'est la prestation des Canaris, amorphes, mal inspirés et jamais entreprenants qui interpelle. Il est vrai que les poulains de Hubert Velud n'ont pas encore perdu cette saison, mais il n'en demeure pas moins qu'en matière de jeu, c'est loin d'être l'Amérique.

Cette défaite devra inciter le staff technique de la JSK à revoir les choses à quelques jours du déplacement en Guinée pour y affronter le Horaya Conakry en match retour du dernier tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique. Les Canaris doivent impérativement montrer un meilleur visage s'ils veulent conserver leur avance de deux buts réalisée au match aller. En dépit de la lourde défaite concédée devant le CRB, les dirigeants des Canaris du Djurdjura sont confiants quant à la qualification de leur équipe à la phase des poules.

«On ira à Conakry pour revenir avec la qualification. La direction est déterminée à aller de l'avant et on fera tout pour qu'on réalise nos objectifs», a confié Me Rachid Kana, un des responsable de la JS Kabylie.