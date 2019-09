Gabon: Le DCPR accueilli à Kango et Ntoum

La tournée provinciale du Directeur de Cabinet du Président de la République Brice Laccruche Alihanga, se poursuit. Les populations Kango et Ntoum se sont mobilisées ce jeudi 26 septembre 2019 pour l'accueillir. Julien Nkoghé Békalé, premier responsable politique de L'Estuaire et plusieurs cadres de la province se disent satisfaits de cet appel à l'unité lancé par le messager du Chef de l'Etat.

Le Directeur de Cabinet du Président de la République, Brice Laccruche Alihanga poursuit sa tournée entamée depuis plusieurs semaines déjà à travers les neuf provinces du Gabon. Après Cocobeach, le 25 septembre dernier, le tour est revenu ce 26 septembre aux communes de Kango et de Ntoum. Ces deux villes de la province de l'Estuaire ont été le théâtre de l'accueil qui a été réservé au messager d'Ali Bongo Ondimba.

A Kango tout d'abord, le premier magistrat de la ville, Martine Oyane Ovone a remis les clés de la cité au Directeur de Cabinet du Président de la République, en lui décernant le titre de citoyen d'honneur de Kango. Pour le maire de la commune de Kango, cette tournée constitue pour Kango un espoir pour la mise en place des projets d'ordre communautaire.

L'appel à l'unité

L'appel à l'unité a été le maître mot de Brice Laccruche Alihanga. Le messager du Président de la République a appelé à l'unité pour le développement du pays en général et de Kango en particulier. « Vous avez le plus beau département, mais en même temps quand on voit l'état de la route, on n'est déçu. Ce n'est pas acceptable. On dit un seul doigt ne peut pas laver le visage. Ce qui nous a tué c'est la division.... On arrête la division et on travaille » lancera-t-il aux populations qui ont apprécié le message à sa juste valeur.

Après Cocobeach, Kango, le tour est revenu à Ntoum. Là-bas aussi, l'accueil a été remarquable et la mobilisation, d'actualité. Brice Laccruche Alihanga, impressionné par la forte mobilisation des Ntoumois a débuté son adresse. "Ntoum, c'est fort ! " sont là quelques lancés par le Directeur de Cabinet d'Ali Bongo Ondimba.

Ressentant la ferveur de la foule et fier d'elle, le messager du Président de la République ne pouvait que s'en réjouir. Il a aisément parlé de développement et d'unité, paraphrasant souvent le Président de la République. Julien Nkoghe Bekale pour sa part a salué la mobilisation des filles et fils de Ntoum. Il a, comme Brice Laccruche Alihanga, appelé les uns et les autres à l'unité. « Pour cette troisième étape dans L'Estuaire, le messager du président de la République a communié avec la foule. Rien d'étonnant pour une ville qui lui a ouvert ses portes et remis ses clés. L'hospitalité est une tradition ancrée à Ntoum » laisse entendre le Premier ministre.

La rencontre terminée, le premier responsable politique de la province de l'Estuaire et son hôte se sont rendus dans un centre social pour discuter avec le personnel des difficultés dans l'exercice de leur métier. La tournée du Directeur de Cabinet du Président de la République, Brice Laccruche Alihanga s'est achevée sur une note de satisfaction, non seulement pour Julien Nkoghé Békalé,mais surtout pour les cadres et les populations de Ntoum.