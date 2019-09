Maroc: Les professionnels de l'agroalimentaire russes prospectent les opportunités de partenariat et d'investissement au Maroc

Plusieurs professionnels russes ont exprimé un grand intérêt à nouer des partenariats avec les entreprises marocaines présentes au Salon international de l'agro-alimentaire "World Food Moscou", qui se tient du 24 au 27 septembre, dans la capitale russe, en prospectant notamment les opportunités d'investissement dans le domaine de l'agro-alimentaire au Maroc.

Le pavillon marocain, érigé par l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (Morocco Foodex), regroupe 17 sociétés opérant dans les domaines de la production, du conditionnement, de l'emballage et de l'exportation de fruits et de légumes, des secteurs qui intéressent les professionnels russes, soit pour renforcer des partenariats d'import/export déjà existants ou pour nouer de nouveaux contacts et ainsi sceller de nouveaux accords.

Le pavillon marocain au World Food Moscou connaît également la participation de l'Agence pour le développement agricole (ADA) avec pour objectif de présenter aux professionnels russes les opportunités d'investissement dans le domaine agricole au Maroc.

Mme Ikrame Bezrhoud, responsable du service de la promotion de l'investissement de l'ADA, a souligné dans une déclaration à la MAP que la participation de l'Agence au World Food Moscou a permis l'organisation de quatre rencontres avec des sociétés russes souhaitant réaliser des projets d'investissement dans le domaine agricole.

"Jusqu'ici, nous avons tenu des rencontres fructueuses avec quatre sociétés ayant affiché la volonté d'investir dans des projets agricoles notamment dans des filières comme le maraîchage, les fruits et légumes et la logistique", a-t-elle souligné.

Plusieurs opérateurs russes ont exprimé leur volonté de se rendre au Maroc pour y rencontrer les responsables de sociétés agricoles, a-t-elle fait savoir, soulignant la disposition de l'ADA à les mettre en contact et les orienter vers les services concernés pour réaliser leurs projets d'investissement.

Mme Bezrhoud a, par ailleurs, indiqué que d'autres rencontres sont prévues avec des professionnels russes tout au long du Salon de Moscou afin de présenter les atouts du marché agricole marocain, les opportunités d'investissement et les expériences dans ce domaine.

Morocco Foodex offre aux entreprises marocaines présentes à l'événement la possibilité de renforcer leur présence sur le marché russe qui constitue le plus grand marché d'Europe de l'Est, et de sceller des partenariats avec des professionnels du secteur de l'agroalimentaire russes et internationaux dans le but de hisser les exportations marocaines.

Le "World Food Moscou" est l'un des plus importants événements internationaux dédiés aux secteurs de l'agroalimentaire et des produits agricoles et halieutiques avec plus de 1600 exposants issus de plus de 62 pays et plus de 30.000 visiteurs principalement des professionnels.