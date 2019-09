Cote d'Ivoire: Retour d'exil de 400 pro-Gbagbo - Le problème des enfants scolarisés à l'étranger posé

Le jeudi 26 septembre 2019, s'est tenue une cérémonie d'accueil des exilés politiques du Front Populaire ivoirien(Fpi) pro Gbagbo à la résidence de feu Aboudramane Sangaré d'Abidjan-Riviera III.

Venant du Ghana, Benin, Togo et d'autres pays de la sous-région, la délégation des exilés avait à sa tête l'ex-ministre Léon Emmanuel Monnet ex- Ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle et des Mines et de l'Énergie), Ahoké Yapo(ancien député Fpi Abobo), Patrice et Maître Dacoury Roger (Ancien greffier à la Cour). Pour des raisons administratives, les autres exilés n'ont pu effectuer le déplacement au lieu d'accueil.

À leur arrivée à 17 heures 45 minutes, ils ont été accueillis par les cadres du parti notamment Simone Ehivet Gbagbo, qui avait à ses côtés le vice-président du parti, Laurent Akoun, l'ex-premier ministre, Aké N'Gbo et plusieurs autres cadres.

Au nom des 400 exilés, Me Dacoury Roger a dit : « Il faut avouer qu'après 8 ans 5 mois et 14 jours en exil, ce n'était pas facile (... ) Le président Laurent Gbagbo a exprimé la réconciliation. Cette réconciliation, nous devons la faire dans nos villages, nos régions. Donc nous sommes venus pour participer à cette réconciliation (... ) Nous ne sommes pas venus voir, mais nous sommes venus chez nous comme des Ivoiriens ».

Roger Dacoury a soulevé le problème des enfants des exilés qui partaient à l'école au Ghana. Il a souhaité que cette question soit traitée à part entière.