Ile Maurice: ONU - La parole aux petits États insulaires en développement

Ce vendredi 27 septembre, l'Assemblée générale des Nations unies consacrera une journée entière aux petits États insulaires en développement (PEID). L'occasion pour les dirigeants de ces pays, dont Maurice, de faire un premier bilan à mi-parcours des Orientations de Samoa. Le président de la République par intérim, Barlen Vyapoory, évoquera la stratégie de Maurice en vue de respecter les modalités adoptées par les Nations unies en 2014.

L'introduction du salaire minimum national, la Negative Income Tax ou encore l'élaboration du plan Marshall seront présentés comme la preuve de l'engagement pris pour mettre en œuvre les résolutions adoptées par l'ONU. S'ensuivra le débat entre les dirigeants des PIED, dont le but est de stimuler les échanges et tracer la voie à suivre.

Que sont exactement les Orientations de Samoa ? Il y a cinq ans, en septembre 2014, a eu lieu la troisième Conférence internationale sur les PIED, à Samoa. Lors de cette conférence, la communauté internationale a fait le point sur les défis auxquels font face les PEID pour atteindre un développement durable. Les chefs d'État avaient fait ressortir que ces pays manquent de ressources et de capacités et ne peuvent enclencher les leviers du développement au même rythme que les autres pays.

Qui plus est, les pays sont considérés comme étant les plus vulnérables, notamment menacés par les facteurs liés au changement climatique. Les modalités d'action accélérées des PEID (SAMOA Pathway) avaient alors été créées pour résoudre les problèmes qui leur sont spécifiques et le document les concernant adopté par l'Assemblée générale de l'ONU deux mois plus tard. La concrétisation des ambitions en question en l'espace de dix ans est rendue possible grâce à des partenariats efficaces et des financements accessibles.

Cinq ans se sont donc écoulés depuis que le document a été adopté par l'ONU. Le bureau de Fekitamoeloa Katoa Utoikamanu, la haute représentante des Nations unies pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les PEID, est résolu à ce que les Orientations de Samoa soient réalisées dans les délais impartis. Mardi le 24 septembre, elle a rencontré les 15 journalistes choisis pour couvrir l'examen à mi-parcours des Orientations de Samoa au bâtiment du secrétariat à New York. Elle a rejoint ce qu'a dit le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, sur le fait qu'il est «grand temps d'avoir des mesures audacieuses et non pas que des discours sans suite».