Sénégal: Inauguration de la mosquée Massalikul Jinaan - Dakar, capitale du mouridisme

Après sept (7) ans de travaux ayant englouti 20 milliards de F CFA représentant la contribution des derniers Khalifes généraux et de la communauté, les Mourides fêtent ce vendredi une «victoire de plus de Serigne Touba sur le colon blanc» que symbolise la grande mosquée Massalikul Jinaan. Son inauguration marque le pic d'une série d'activités menées dès l'entame du projet, le 7 juillet 2012, faisant de Dakar la capitale du Mouridisme.

L e temps d'un week-end, à compter de ce vendredi 27 septembre 2019, Dakar ravit la vedette à Touba, devant ainsi la capitale du Mouridisme. Et pour cause, la grande mosquée «Massalikul Jinaan» (entendez «les chemins du paradis») sera inaugurée aujourd'hui, vendredi 27 septembre à Colobane. L'évènement aura lieu en présence de nombreuses autorités étatiques au sommet, religieuses, coutumières et autres fidèles et invités de marque de Serigne Touba, Serigne Mountakha Bassirou, le Khalife général des Mourides, qui est à Dakar depuis dimanche dernier 22 septembre.

De Keur Serigne Touba (qui a été aussi réhabilité) où il réside, le guide religieux a accordé des audiences à différentes personnalités politiques, religieuses et coutumières. En attendant l'ouverture officielle de ce joyau mouride au cœur de Dakar, qui est perçu comme une «victoire éclatante» de Serigne Touba Khadimou Rassoul, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, sur le colon, prévue ce vendredi. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, présidera la cérémonie. Il est aussi annoncé la venue du chef de l'Etat, Macky Sall, et de l'ancien président Abdoulaye Wade.

Le coût de l'édifice est évalué à 20 milliards de F CFA. Ce montant a été réuni grâce à la contribution des derniers Khalifes généraux et de la communauté mouride. Les autorités ne sont pas en reste, même si rien ou presque n'a encore filtré de la contribution de l'Etat dans ce projet bouclé avec l'inauguration de lieu de culte ce vendredi. Aussi force est de relever l'apport non négligeable de l'ancien président qui a mis à disposition l'assiette foncière de 6 hectares ayant permis enfin la réalisation de ce vœux devenu réalité. Les travaux ont duré sept (7) ans.

D'importantes réalisations ont eu lieu depuis le 7 juillet 2012, date du démarrage des travaux confiés au représentant du Khalife général des Mourides à Dakar, Mouhamadou Mbackiyou Faye. Donc, la journée de ce vendredi marque le pic d'une série de manifestations qui ont été entamées, dans le cadre de cette inauguration, depuis plusieurs jours et qui se poursuivra le week-end avec des panels et autres rencontres. Déjà, des panels et des processions ont été organisés ces derniers temps pour accompagner l'ouverture de la grande mosquée qui symbolise, selon les Mourides une «victoire de plus sur le colon blanc». 1600 fonctionnaires de Police ont été mobilisés pour la couverture sécuritaire de l'événement.