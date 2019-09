Cote d'Ivoire: Visite d'Etat dans le N'Zi - Le Président Ouattara a échangé avec les Cadres, les Chefs traditionnels et les Guides religieux de Dimbokro

Le Président Alassane Ouattara, a échangé ce jeudi 26 septembre 2019, en fin de journée, à sa Résidence officielle de Dimbokro, avec les Cadres, les Elus, les Chefs traditionnels et les Guides religieux, en marge de la Visite d'Etat qu'il effectue dans la Région du N'ZI.

Intervenant à cette occasion, le Chef de l'Etat a exprimé sa joie d'être à Dimbokro et d'échanger avec ses parents de sa région natale. Il a dit toute son affection pour cette région et pour ses populations et surtout sa volonté de faire davantage pour combler le retard accusé par Dimbokro et le N'ZI en termes d'infrastructures de développement.

Le Président Alassane Ouattara a salué la cohésion qui caractérise les populations de la région du N'Zi, une région de « diversité et d'entente parfaite », et a exhorté ses frères et sœurs à persévérer dans cette voie, afin que la Nation toute entière les prenne en exemple.

Il a remercié ses parents du N'ZI pour leur soutien franc lors de l'élection présidentielle de 2015, et a indiqué que pour le prochain scrutin présidentiel de 2020, sa décision n'était pas encore prise. Toutefois, il a souligné que sa volonté est de travailler à la préservation de l'héritage de paix et de stabilité du Père fondateur, feu le Président Félix HOUPHOUET - BOIGNY.

Dans ce cadre, il a affirmé qu'après des années de déchirures, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays respecté dans le monde et résolument engagé sur le chemin du développement, avec notamment les meilleures performances socio- économiques. L'essentiel à présent, a-t-il souligné, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens ressentent davantage les retombées de ces performances.

Le Chef de l'Etat a levé un coin de voile sur les chantiers réalisés ou en cours de réalisation dans la Région du N'ZI, et a promis de tout mettre en œuvre afin que la Côte d'Ivoire continue d'avancer dans la paix.

Par ailleurs, le Président de la République s'est félicité de la recomposition de la Commission Electorale Indépendante (CEI) et a rendu un vibrant hommage aux membres sortants de l'ancienne CEI et surtout à son Président, M. Youssouf BAKAYOKO, qui a réussi à faire respecter la vérité des urnes lors des scrutins de 2010 et de 2015.

Le Chef de l'Etat a fait remarquer que c'est le peuple et non la CEI qui fait une élection, avant de rassurer que toutes les dispositions sécuritaires seront prises afin que l'élection présidentielle de 2020 soit « ouverte, sereine et démocratique », de sorte que, face au jugement du peuple, ne soient pris en compte que le bilan, les compétences et le programme de chaque candidat.

Pour terminer, le Président de la République a réitéré ses remerciements et son infinie reconnaissance à ses parents de la Région du N'ZI pour leur soutien constant, leurs bénédictions, leur protection et leurs prières.

Avant l'intervention du Chef de l'Etat, les Porte-paroles des Guides religieux, des Chefs traditionnels et des Cadres ont exprimé, tour à tour, leur joie d'accueillir leur « digne fils » qui fait leur « fierté ». Ils lui ont promis toute leur disponibilité à l'accompagner dans toutes ses actions et initiatives.