Cote d'Ivoire: Coopération bilatérale - La Corée s'engage davantage dans les énergies renouvelables

L'ambassade de la République de Corée a organisé, le 26 septembre à l'hôtel Pullman, le forum de l'Energie Renouvelable.

« La Corée restera toujours pour la Côte d'Ivoire un bon partenaire dans le domaine énergétique.

Je souhaite un espace ouvert d'échanges entre les parties coréenne et ivoirienne aux fins de renforcer les consultations mutuelles et favoriser l'expansion des hommes d'affaires coréens dans le domaine de l'énergie verte en Côte d'Ivoire ». C'est en ces termes que l'ambassadeur de la République de Corée, Lee Sang Ryul, a ouvert les travaux du forum de l'énergie renouvelable, le 26 septembre, à l'hôtel Pullman au Plateau.

L"objectif de ce forum est de « contribuer au renforcement continu des relations de coopération en proposant des moyens de coopération plus accrus et des orientations futures », a dit le diplomate coréen, devant un parterre d'invités constitué de représentants des ministères, d'opérateurs économiques ivoiriens, ainsi que des chefs d'entreprises coréennes. A cette occasion, Lee Sang Ryul, a soutenu que la République de Corée a développé avec succès sa politique énergétique allant de l'énergie fossile à l'énergie renouvelable composé des énergies solaire et éolienne. En plus du secteur de l'énergie, fait savoir le diplomate, le pays du "Matin calme" a aussi une expertise avérée dans l'exploration, la production et le stockage des gisements de pétrole et du gaz.

D'où, l'engagement de la Corée à soutenir les autorités ivoiriennes sur la question des énergies renouvelables. « Les entreprises coréennes ont réalisé avec succès les travaux d'augmentation de la capacité de production d'électricité en Côte d'Ivoire au travers de deux projets de centrales thermiques importants qui sont Ciprel IV et Azito III. Au-delà de ces premiers jalons de coopération énergétique entre nos deux pays, il est temps d'élargir nos échanges dans le domaine de l'énergie verte », a-t-il lancé.

Se prononçant au nom du ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies renouvelables, Aka Kadjo, s'est réjoui de la tenue de ce forum d'affaires. Qui, selon lui, est une véritable occasion d'échanges d'expériences entre la Côte d'Ivoire et la Corée, dont le but ultime, dira-t-il, est de tirer profit du cheminement de la Corée classé parmi les 15 puissances du monde. A en croire l'émissaire d'Abdourahmane Cissé, l'objectif du gouvernement est d'être le premier marché énergétique de l'Afrique de l'Ouest.

C'est pourquoi les autorités ivoiriennes, a-t-il affirmé, déploient tous ces moyens pour mettre à la disposition des populations une énergie abondante de qualité et à coût abordable.