Cote d'Ivoire: Journée mondiale du tourisme/Siandou Fofana - "Le tourisme génère 10% des emplois dans le monde"

Le ministre du Tourisme et des Loisirs Siandou Fofana, à l'occasion de la commémoration de l'évènement, a adressé un message à la nation.

La Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale et des autres pays membres de l'Organisation mondiale du tourisme (Omt), célèbre la Journée mondiale du tourisme le 27 septembre de chaque année. Dans le cadre de la commémoration de la 40e édition qui porte sur le thème : « Tourisme et emploi : un meilleur avenir pour tous », Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, a fait, ce jour, une déclaration à la nation. Dans son adresse, le premier responsable du Tourisme et des Loisirs en Côte d'Ivoire a fait savoir que la célébration officielle de l'édition 2019 de la Journée mondiale du tourisme (Jmt) se tient à New Delhi, dans la République de l'Inde.

Avant de donner des statistiques qui montrent l'importance du secteur dans le monde. « En 2019, le secteur du tourisme contribue à plus de 10,5 % du PIB mondial. Il représente l'un des principaux secteurs d'exportation mondiale après l'automobile et la sidérurgie, avec un impact très important sur la main d'œuvre. Son rôle dans la création d'emplois est souvent sous-estimé, bien que le tourisme génère 10% des emplois dans le monde ».

En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, Siandou Fofana indique que « grâce aux infrastructures et investissements touristiques actuels, notre secteur a enregistré la création de nombreux emplois directs et indirects dans le pays et contribue au PIB à hauteur de 6,25% ». Il reste convaincu qu'à travers la stratégie nationale de développement du tourisme : "Sublime Côte d'Ivoire", la Côte d'Ivoire sera dans le Top 5 du tourisme africain à l'horizon 2025.

Une ambition qui contribuera d'ailleurs à créer 375 000 emplois nouveaux dont 230 000 emplois qualifiés. Et ainsi positionner le tourisme comme un secteur clé en termes d'employabilité. Siandou Fofana note également la montée en puissance du secteur sur l'échiquier mondial. « Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne cesse de se positionner sur le plan du tourisme mondial. Sa désignation récente en qualité de membre du Conseil exécutif de l'Omt pour le mandat 2019 - 2023 en est une illustration.

Notre pays a également obtenu l'organisation officielle de la Jmt en 2021, c'est une marque de confiance des instances mondiales du tourisme au regard des avancées réalisées par les autorités dans un environnement stable et apaisé », fait-il remarquer.

En guise de conclusion, le ministre Siandou Fofana a invité la population ivoirienne à la mobilisation. « Cette année, en plus des célébrations éclatées dans les régions et départements respectifs du pays, une cérémonie nationale aura lieu à Abidjan.

Toute la population ivoirienne est invitée à prendre part à ces différentes manifestations pour mieux appréhender l'importance du secteur et s'approprier la stratégie "Sublime Côte d'Ivoire" », a conclu Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs.